На жаль, внаслідок атаки є загиблий та поранені. 24 Канал зібрав все, що відомо про атаку на Львів.

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Атака на Львів тривала кілька годин

У ніч на 19 вересня, орієнтовно о 3:39, у Львові оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах оголосили, що для регіону є загроза атаки ударними дронами. Атака була тривалою – перші вибухи в регіоні почули приблизно о 4 ранку і тільки біля 6 ранку в області оголосили про відбій тривоги.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що, за попередніми даними, у напрямку західних регіонів направили 18 дронів-камікадзе "Шахед". Повітряне командування "Захід" збило 15 з них, 7 дронів було збито вже безпосередньо над Львовом.

Довідка. У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 19 вересня 2023 року Росія випустила 30 ударних БпЛА по Україні. Загалом силами ППО було знищено 27 цілей по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях.

Що відомо про наслідки влучань

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що росіяни знищили 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС.

Спершу в ефірі національного телемарафонну Садовий сказав, що збитки становлять десятки мільйнів доларів. Однак після цього мер дізнався, що напередодні атаки КАРІТАС-СПЕС отримала гуманітарну допомогу, яку зі Львова мали розіслати по Україні: теплі речі, одяг, взяття, генератори.

Збитки вимірюються навіть не в десятках мільйонів, а в сотнях мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору руйнації матеріальних цінностей,

– сказав Садовий.

Зверніть увагу. В ОВА наголосили, що склади, які атакували "Шахеди", були виключно промисловими – нічого мілітарного на них не зберігали.

У ДСНС повідомили, що внаслідок влучань на складах виникла пожежа на площі 9 тисяч 450 кв.м. О 9:46 пожежу складських будівель локалізували на загальній площі 9 тисяч 400 кв.м. Станом на зараз рятувальники продовжують гасити полум'я.

Наслідки атаки на Львів: фото ДСНС

Також у місті перекривали рух транспорту по вулиці Городоцькій від перехрестя з вулиці Патона до кільця в обидві сторони – там працювали спеціальна техніка та всі відповідні служби. Проте наразі вулицю вже відкрили.

Внаслідок атаки є жертва та поранені

У ДСНС повідомили, що одна людина загинула, ще двоє людей зазнали поранень. За словами Садового, загиблий чоловік є працівником складу, в який поцілили окупанти. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що загиблому на момент смерті було 32 роки.

Також з-під завалів дістали 26-річного хлопця, який теж працював на складі. На щастя, він живий – у постраждалого відкритий перелом кінцівки та забійні садна. Його госпіталізували до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу. Відомо, що постраждалий перебуває у стані середньої складності.

Другий поранений – 68-річний чоловік. У нього різана рана правої стопи, медики допомогли йому на місці.

Яка ситуація з укриттями у Львові

Влітку під час ракетних атак містяни нарікали, що багато укриттів зачинені. Однак Садовий розповів, що під час цієї атаки не чув таких нарікань.

Мер Львова зазначив, що міська влада має чіткий протокол, що всі укриття мають працювати цілодобово і бути відчиненими для громадян повсякчас. Крім того, є персональна відповідальність власників укриття за невиконання цих вимог.

Водночас він відзначив той факт, що люди прямують в укриття лише після того, як місто починають дронами чи ракетами. Тож він закликав людей прямувати в укриття після того, як в місті оголосили сигнал повітряної тривоги, адже нехтування цими правилами призводить до того, що з'являються постраждалі й жертви внаслідок атаки.