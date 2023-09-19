Водночас всі укриття мають бути відчинені незалежно від того, чи є повітряна тривога, чи її немає. Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Львова Андрій Садовий, передає 24 Канал.

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Садовий розповів про укриття у Львові

Мер Львова зазначив, що міська влада має чіткий протокол, що всі укриття мають працювати цілодобово і бути відчиненими для громадян повсякчас. Крім того, є персональна відповідальність власників укриття за невиконання цих вимог.

Тому поліція та МВС працюють, і якщо такі випадки з'являються, одразу складають протоколи. Останнім часом я не чув таких нарікань,

– наголосив Садовий.

Він також наголосив, що влада Львова робить великий обсяг роботи, щоб люди почувалися безпечно в укриттях. Водночас він відзначив той факт, що люди прямують в укриття лише після того, як місто обстріляють дронами чи ракетами.

"Як тільки відбувається атака, кількість людей, які йдуть в укриття зростає автоматично, якщо довгий час атаки немає, люди зневажають", – підкреслив він.

Тому він закликав прямувати людей в укриття після того, як в місті оголосили сигнал повітряної тривоги. Садовий зазначив, що нехтування цими правилами призводить до того, що з'являються постраждалі й жертви внаслідок атаки.

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