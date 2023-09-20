Украина взяла курс на разгром черноморского флота России. Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт Defence Express Иван Киричевский.
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Уничтожение черноморского флота врага
Иван Киричевский отметил, что поражение подводной лодки "Ростов-на-Дону" стало частью масштабной атаки на главный пункт базирования черноморского флота России. Основная тяжесть удара пришлась на судноремонтные мощности. У россиян еще будут повреждены корабли, важно, чтобы их негде было ремонтировать.
Кроме того, впервые с 1941 года вражеский флот получил столь масштабное разрушение на собственной базе с судноремонтными мощностями.
Никому в мире за один заход не удавалось уничтожить флот врага. Уничтожали по частям. Если после этого прекрасного эпизода из "Ростовом-на-Дону" случился эпизод, когда наш дрон Sea baby подбил корабль на воздушной подушке "Самум", то могут быть еще разные сюрпризы,
– сказал он.
Однако не стоит надеяться на скорый эффект, что российский флот будет уничтожен до конца года. То, что Украина взяла курс на разгром черноморского флота – очевидно.
"Чем больше таких суден будет уничтожено, тем будет возобновляться морской экспорт в наши порты. Даже некоторые вопросы из соседней Польши будут сняты, потому что если мы сможем самостоятельно вывозить свое зерно через свои порты, то трения на тему зерна больше не будет", – добавил Киричевски.
Киричевский о российском флоте: смотрите видео
Черноморский флот России: главное
- Украине удалось 13 сентября уничтожить в Севастополе российский крупный десантный корабль "Минск" и подводную ракетную лодку "Ростов". В ССО рассказали детали уничтожения суден.
- 15 сентября стало известно, что вблизи Севастопольской бухты был поражен российский ракетный корабль "Самум". Эту операцию провели спецслужбы нашего государства с помощью экспериментальных беспилотников Sea Baby.
- Как пишут в Defense Express, поврежден корабль именно с правой стороны. Там также отмечают, что под большим вопросом, как Россия собирается ремонтировать судно, поскольку была повреждена силовая установка М-10, для изготовления которой требуются специальные детали.
- После этого Россия передислоцировала три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.