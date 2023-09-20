Украина взяла курс на разгром черноморского флота России. Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт Defence Express Иван Киричевский.

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Уничтожение черноморского флота врага

Иван Киричевский отметил, что поражение подводной лодки "Ростов-на-Дону" стало частью масштабной атаки на главный пункт базирования черноморского флота России. Основная тяжесть удара пришлась на судноремонтные мощности. У россиян еще будут повреждены корабли, важно, чтобы их негде было ремонтировать.

Кроме того, впервые с 1941 года вражеский флот получил столь масштабное разрушение на собственной базе с судноремонтными мощностями.

Никому в мире за один заход не удавалось уничтожить флот врага. Уничтожали по частям. Если после этого прекрасного эпизода из "Ростовом-на-Дону" случился эпизод, когда наш дрон Sea baby подбил корабль на воздушной подушке "Самум", то могут быть еще разные сюрпризы,

– сказал он.

Однако не стоит надеяться на скорый эффект, что российский флот будет уничтожен до конца года. То, что Украина взяла курс на разгром черноморского флота – очевидно.

"Чем больше таких суден будет уничтожено, тем будет возобновляться морской экспорт в наши порты. Даже некоторые вопросы из соседней Польши будут сняты, потому что если мы сможем самостоятельно вывозить свое зерно через свои порты, то трения на тему зерна больше не будет", – добавил Киричевски.

Киричевский о российском флоте: смотрите видео

Черноморский флот России: главное