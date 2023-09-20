Україна взяла курс на розгром чорноморського флоту Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив експерт Defence Express Іван Киричевський.

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Знищення чорноморського флоту ворога

Іван Киричевський зазначив, що ураження підводного човна "Ростов-на-Дону" стало частиною масштабної атаки на головний пункт базування чорноморського флоту Росії. Основна важкість удару припала на судноремонтні потужності. У росіян ще будуть пошкоджені кораблі, важливо, щоб їх не було де ремонтувати.

Крім того, вперше від 1941 року ворожий флот отримав настільки масштабне руйнування на власній базі із судноремонтними потужностями.

Нікому у світі за один захід не вдавалося знищити флот ворога. Нищили по частинах. Якщо після цього прекрасного епізоду з "Ростовом-на-Дону" трапився епізод, коли наш дрон Sea baby підбив корабель на повітряній подушці "Самум", то можуть бути ще різні сюрпризи,

– сказав він.

Однак не варто сподіватися на швидкий ефект, що російський флот буде знищений до кінця року. Те, що Україна взяла курс на розгром Чорноморського флоту, – це очевидно.

"Чим більше таких суден буде знищено, то буде відновлюватись морський експорт у наші порти. Навіть деякі питання з сусідньої Польщі будуть зняті, тому що якщо ми зможемо самостійно вивозити своє зерно через свої порти, то тертя на тему зерна більше не буде", – додав Киричевський.

Киричевський про російський флот: дивіться відео

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