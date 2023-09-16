У п'ятницю, 15 вересня, в інтерв'ю міжнародним журналістам посадовець констатував, що Україна невдовзі матиме більше дронів, а Росія – менше кораблів. Власне, так він прокоментував нещодавні удари БпЛА по флоту ворожої держави в Криму.

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Україна нарощує виробництво дронів

Варто сказати, що Україна на офіційному рівні взяла на себе відповідальність за дронові атаки по російський військових суднах, що відбулися за останній тиждень.

Безпілотників буде більше, атак буде більше, російських кораблів буде менше. Це точно,

– наголосив міністр цифрової трансформації.

Окрім того, він заявив, що наша держава у понад 100 разів станом на вересень 2023 року збільшила виробництво безпілотних літальних апаратів, порівняно з 2022-им.

Я думаю, що до кінця цього року, якщо порівнювати з попереднім, це збільшення (виробництва дронів – 24 Канал) буде приблизно у 120 чи 140 разів.

Згадаємо, що 14 вересня Федоров опублікував відео, на якому видно, що "щось" летить до великого військового корабля та спричиняє вибух. Вочевидь, це український безпілотник.

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