Українські захисники розповіли, як проводилася операція з ураження ворожих кораблів. Зокрема, ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі.
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Воїни ССО скоригували вогонь по ворожих суднах
Операторів ССО було залучено для того, щоб ідентифікувати цілі, навести та коригувати вогонь, а також розвідки на оперативній глибині противника.
Група на човнах підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки.
Провівши успішну інфільтрацію, воїни приступили до виконання основної частини операції. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки, виконано ідентифікацію та наведення на ціль,
– мовиться у повідомленні.
У ССО повідомили, що під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей.
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"Після цього наші бійці провели успішну ексфільтрацію. Все це стало можливим завдяки професіоналізму та зухвалості наших воїнів!" – йдеться у повідомленні.
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Україна знешкодила судна "Мінськ" і "Ростов": деталі
- Українські військові вночі 13 вересня провели спецоперацію, внаслідок якої знешкодили судна "Мінськ" і "Ростов". Тієї ночі Севастополь зазнав комбінованої атаки.
- Під ударом крилатих ракет опинився судноремонтний завод. У Повітряних Силах опосередковано натякнули, що атакували завод і кораблі крилатими ракетами Storm Shadow й SCALP EG.
- В українській розвідці підтвердили інформацію, що внаслідок атаки по Севастополю пошкоджено російські кораблі. Також було пошкоджено обладнання судноремонтного заводу.
- Зазначимо, що ВДК "Мінськ" належав до Балтійського флоту Росії, коли "Ростов" – до Чорноморського. "Мінськ" зайшов у Чорне море напередодні повномасштабного вторгнення Росії.
- Ураження "Ростова", який несе ракети "Калібр", стало унікальним, оскільки вперше в історії підводний човен був знешкоджений крилатою ракетою.
- Після цієї атаки у ВМС повідомили, що Україна вже вивела з ладу щонайменше 5 ворожих великих десантних кораблів.