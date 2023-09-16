Украинские защитники рассказали, как проводилась операция по поражению вражеских кораблей. В частности, ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе.
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Воины ССО скорректировали огонь по вражеским судам
Операторы ССО были привлечены для того, чтобы идентифицировать цели, навести и корректировать огонь, а также разведки на оперативной глубине противника.
Группа на лодках подошла к безопасному месту и осуществила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки.
Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции. С помощью специальных технических средств разведки, выполнено идентификацию и наведение на цель,
– говорится в сообщении.
В ССО сообщили, что во время непосредственного поражения группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей.
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"После этого наши бойцы провели успешную эксфильтрацию. Все это стало возможным благодаря профессионализму и смелости наших воинов!" – говорится в сообщении.
Кадры уникальной операции по уничтожению российских судов: смотрите видео
Украина обезвредила суда "Минск" и "Ростов": детали
- Украинские военные ночью 13 сентября провели спецоперацию, в результате которой обезвредили суда "Минск" и "Ростов". В ту ночь Севастополь подвергся комбинированной атаке.
- Под ударом крылатых ракет оказался судоремонтный завод. В Воздушных Силах косвенно намекнули, что атаковали завод и корабли крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP EG.
- В украинской разведке подтвердили информацию, что в результате атаки по Севастополю повреждены российские корабли. Также было повреждено оборудование судоремонтного завода.
- Отметим, что БДК "Минск" принадлежал к Балтийскому флоту России, когда "Ростов" – к Черноморскому. "Минск" зашел в Черное море в преддверии полномасштабного вторжения России.
- Поражение "Ростова", который несет ракеты "Калибр", стало уникальным, поскольку впервые в истории подлодка была обезврежена крылатой ракетой.
- После этой атаки в ВМС сообщили, что Украина уже вывела из строя не менее 5 вражеских крупных десантных кораблей.