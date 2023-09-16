Собственно, эту операцию провели спецслужбы нашего государства с помощью экспериментальных беспилотников Sea Baby. О ней стало известно 15 сентября. А уже на следующий день появилось фото, на котором можно увидеть повреждения "Самума".

К теме У Севастопольской бухты экспериментальный Sea Baby подбил ракетный корабль "Самум" России

Российский корабль частично ушел под воду

На фотографии, которую распространяют пользователи, можно увидеть "Самум", задняя часть которого опустилась под воду. И похоже, что российские оккупанты не смогут определенное время использовать это ракетное судно.



Корабль "Самум" был поражен вследствие атаки морского дрона / Фото из соцсети X, ранее известной как твиттер

В то же время, пророссийские блоггеры заявляют, что якобы судно "не пострадало" и "находится на службе". Однако фотография, приведенная выше, свидетельствует, что захватчики вынуждены были отбуксовывать "Самум" в ближайший пункт дислокации.



СБУ поразила российский ракетный корабль / Фото из телеграм-каналов

Обратите внимание! "Самум" состоит в составе 41-й бригады ракетных катеров так называемой Крымской военно-морской базы Черноморского флота России. В 2016 году этот корабль признали лучшим среди суден второго ранга вражеского флота.

Следует отметить, что во время этой операции высота волн была от 1,5 до 2 метров. И это уже не первая операция украинских спецслужб.

К теме По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России

В ночь на 13 сентября была поражена российская подводная лодка "Ростов-на-Дону", а также крупный десантник "Минск" в районе временно оккупированного Крыма.