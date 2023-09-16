В эфире телемарафона спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия передислоцировала три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское. Это произошло после поражения вражеского большого десантного корабля и подводной лодки в оккупированном Севастополе.
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Этот факт показательный
По словам Плетенчука, то, что Россия забрала три больших десантных корабля из Черного моря и переправила их в Азовское – показательный факт.
Эти процессы, касающиеся освобождения нашей территории, будут продолжаться,
– подчеркнул он.
Плетенчук отметил, что пораженный в Севастополе большой десантный корабль не подлежит восстановлению как из-за особенностей поражения, так и из-за его "достаточно почтенного возраста".
Более того, именно этот большой корабль был участником так называемого "сирийского экспресса". Так, он поставлял вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки России.
Спикер также подчеркнул, что Россия впервые потеряла подводный корабль.
Украина поразила "Самум": последние новости
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