На этот раз оккупанты запускали свои БПЛА с северного и южного направлений. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может сохранить вам жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге