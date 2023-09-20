На этот раз оккупанты запускали свои БПЛА с северного и южного направлений. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может сохранить вам жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

03:25 "Враг атакует Полтавщину. До завершения воздушной тревоги находитесь в укрытиях. Все детали позже", – сообщили в Полтавской ОВА.



"Черкасская область. Повышена опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА", – предупредили в Черкасской ОВА.



Воздушная тревога продолжается в большинстве областей.

02:50 В Николаевской и Херсонской областях раздался отбой воздушной тревоги.

02:29 В Воздушных силах рассказали, что еще несколько групп вражеских БПЛА входят в воздушное пространство Украины на юге Сумской области из Белгородской области России.

02:11 Тревоги также объявили в Киеве и Черкасской области. Там также угроза применения беспилотников типа "Шахед".

02:05 В мониторинговом телеграм-канале Monitor сообщили о работе Сил авиации и ПВО по областям.

02:01 Воздушные силы объявили тревогу в Киевской и Кировоградской областях. Там возможно применение врагом ударных беспилотников.

01:56 В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях Украины: Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Херсонская;

Луганская;

Александровский район Кировоградской области;

АР Крым.

Воздушная тревога 20 сентября / Скриншот 24 Канала

01:38 Воздушные силы подчеркнули, что еще несколько групп вражеских БПЛА заходят в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области России. 01:34 В мониторинговом телеграм-канале Monitor призвали жителей Кривого Рога внимательно отнестись к тревогам. Там ведь зафиксировали движение "Шахедов" в направлении города с Юга.

01:21 Тревогу объявили и для Николаевской и Херсонской областей. Там также существует угроза применения врагом "Шахедов".

01:16 В Воздушных силах отметили, что очередная группа вражеских БПЛА зашла в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области страны-агрессорки. Военные также подчеркнули, что еще несколько групп "Шахедов" на Запорожье двигаются с Юга в северо-западном направлении.

Воздушные силы призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

01:11 Сирены также звучали и в Запорожской области. Там тревоги также объявили из-за применения врагом беспилотников типа "Шахед",

01:07 Воздушные силы объявили тревогу в Днепропетровской области. Также из-за угрозы "Шахедов".

01:01 Воздушная тревога была объявлена и в Черниговской области. Там также есть угроза российско-иранских беспилотников типа "Шахед".

00:34 В Воздушных силах отметили, что первая группа "Шахедов" на севере Полтавщины двигается в юго-западном направлении, однако курс может меняться. В то же время, вторая группа вражеских БПЛА заходит в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области России. Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

00:21 Воздушные силы объявили тревогу в Полтавской области. Там зафиксировали вражеские русские ударные беспилотники типа "Шахед".