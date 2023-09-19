01:05, 19 сентября

Министр по сельскому хозяйству Польши Роберт Телус заявил, что оснований для подачи заявления в ВТО у украинской стороны нет. Кроме того, выразил недовольство решением Еврокомиссии не продолжать запрет импорта.

Министр сельского хозяйства Словакии Йозер Биреш заявил, что страна будет принимать односторонние ограничения в ответ на то, что Комиссия не предложила никаких мер. Однако количество запрещенных товаров, как это делала Венгрия, не будет увеличиваться.

Также Биреш отметил, что был удивлен иском и особенно быстрыми действиями, однако Словакия собираемся менять позицию, если не будет гарантий.