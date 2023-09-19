Про наслідки терористичних атак Росії, успіхи українських воїнів та ситуацію на міжнародній арені пише 24 Канал.
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Що відомо про постраждалих у Львові
Міський голова розповів, що поки відомо лише про одного постраждалого внаслідок російської атаки. З-під завалів на складі у Львові дістали хлопця 26 років. У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні.
Внаслідок удару по Львову загорівся промисловий склад
Андрій Садовий повідомив, що внаслідок удару на території Львова сталося загорання на промисловому складі. Очільник ОВА зазначив, що з-під завалів дістали людину.
Вибухи на Львівщині
У Львові пролунала серія вибухів. Очільник ОВА зазначив, що працює ППО, є загроза нових атак. Про загрозу також повідомив міський голова Андрій Садовий.
На Хмельниччині працюють сили ППО
У Хмельницькій області чули вибухи.В ОВА повідомили, що працює ППО.
У Кривому Розі пролунав вибух
Спершу про вибухи у місті почали писати у мережі. Згодом інформацію підтвердив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Зеленський у США відвідав українських воїнів
Володимир Зеленський 18 вересня прибув до США. Відразу з аеропорту вирушив до воїнів, які перебувають на лікуванні та реабілітації вклініці Staten Island University Hospital.
Український лідер поспілкувався з захисниками й нагородив їх орденами "За мужність" III ступеня.
Тривога в низці областей, в Одесі чули вибухи
В Одесі чули вибухи. Перед тим у Повітряних силах попереджали про загрозу ударних БпЛА. Україною шириться тривога. Про загрозу сповіщають мешканці Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської.
Вибухи в Росії
У Шебекінському районі росіяни скаржаться на "хлопки".. Місцева влада заявила про роботу ППО. Вона начебто збивала "невідомі об'єкти".
Інформація про "п'ять держав, які відкинули пропозиції України", взагалі не відповідає дійсності"
Заступник міністра економіки Тарас Качка наголосив, що інформація про те, що вже 5 держав відкинули пропозиції щодо українського зерна, не має нічого спільного з реальністю. Зазначив, що польська сторона не була присутня на зустрічі фізично. Тим часом угорська сторона взагалі нічого не сказала. Словацька – не коментувала українських кроків.
У Польщі та Словаччині відреагували на позов України до СОТ
Міністр з питань сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що підстав для подання заяви до СОТ в української сторони немає. Крім того, висловив незадоволення щодо рішення Єврокомісії не продовжувати заборону імпорту.
Міністр сільського господарства Словаччини Йозер Біреш заявив, що країна вживатиме односторонні обмеження у відповідь на те, що Комісія не запропонувала жодних заходів. Однак, кількість заборонених товарів, як це робила Угорщина, не збільшуватимуть.
Також Біреш зазначив, що був здивований позовом і особливо швидкими діями, однак, Словаччина збираємося змінювати позицію, якщо не буде гарантій.
Засідання Євроради щодо незаконних односторонніх заборони та позову до СОТ
В Європейській раді відбулося засідання міністрів з сільського господарства. Виконувач обов'язків міністра сільського господарства Іспанії, яка головує в Раді ЄС, Луїс Планас закликав колег не забувати про підтримку та солідарність з українським народом. Зазначив, що експорт зерна – це спосіб заробити гроші для державного бюджету України.
Єврокомісар Януш Войцеховський заявив, що позиція Єврокомісії має бути сформована відповідними службами. Він зазнаяив, що угода краще, ніж судовий процес, тому краще домовитися, ніж судитися.
Що насправді могло статися з Кадировим
Секретар РНБО зазначив, що вже ні для кого не секрет, що у Кадирова – проблеми зі здоров'ям. Раніше на нього полювали. Це й могло призвести до загострення хвороби. Окрім того, є припущення, що було неодноразове отруєння, яке дало певне ускладнення на систему нирок.