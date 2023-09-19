01:05, 19 вересня

Міністр з питань сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що підстав для подання заяви до СОТ в української сторони немає. Крім того, висловив незадоволення щодо рішення Єврокомісії не продовжувати заборону імпорту.

Міністр сільського господарства Словаччини Йозер Біреш заявив, що країна вживатиме односторонні обмеження у відповідь на те, що Комісія не запропонувала жодних заходів. Однак, кількість заборонених товарів, як це робила Угорщина, не збільшуватимуть.

Також Біреш зазначив, що був здивований позовом і особливо швидкими діями, однак, Словаччина збираємося змінювати позицію, якщо не буде гарантій.