Цього разу окупанти запускали свої БпЛА з північного та південного напрямків. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може зберегти вам життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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02:11 Тривоги також оголосили в Києві й Черкаській області. Там також загроза застосування безпілотників типу "Шахед".

Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й прямувати в укриття.

01:16 У Повітряних силах наголосили, що чергова група ворожих БпЛА зайшла у повітряний простір України на Сумщині з Курської області країни-агресорки. Військові також підкреслили, що ще кілька груп "Шахедів" на Запоріжжі, рухаються з Півдня у північно-західному напрямку.

00:34 У Повітряних силах зазначили, що перша група "Шахедів" на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку, однак курс може змінюватись. Водночас друга група ворожих БпЛА заходить у повітряний простір України на Сумщині з Курської області Росії.

Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати в укриття.