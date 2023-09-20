Цього разу окупанти запускали свої БпЛА з північного та південного напрямків.
24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може зберегти вам життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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03:25 "Ворог атакує Полтавщину. До завершення повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Усі деталі згодом", – повідомили в Полтавській ОВА. "Черкаська область. Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА", – застерегли в Черкаській ОВА. Повітряна тривога триває у більшості областей. 02:50 У Миколаївській і Херсонській областях пролунав відбій повітряної тривоги. 02:29 У Повітряних силах розповіли, що ще кілька груп ворожих БпЛА заходять у повітряний простір України на півдні Сумщини з Бєлгородської області Росії. 02:11 Тривоги також оголосили в Києві й Черкаській області. Там також загроза застосування безпілотників типу "Шахед". 02:05 У моніторинговому телеграм-каналі Monitor повідомили про роботу Сил авіації та ППО по областях. 02:01 Повітряні сили оголосили тривогу у Київській і Кіровоградській областях. Там також можливе застосування ворогом ударних безпілотників.
01:56 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України: Чернігівська; Сумська; Полтавська; Харківська; Дніпропетровська; Запорізька; Миколаївська; Херсонська; Луганська; Олександрівський район Кіровоградської області; АР Крим. Повітряна тривога 20 вересня / Скриншот 24 Каналу 01:38 Повітряні сили наголосили, що ще кілька груп ворожих БпЛА заходять у повітряний простір України на Сумщині з Курської області Росії. 01:34 У моніторинговому телеграм-каналі Monitor закликали жителів Кривого Рогу уважно поставитися до тривог. Адже там зафіксували рух "Шахедів" у напрямку міста з Півдня. 01:21 Тривогу оголосили також і для Миколаївської та Херсонської областей. Там також існує загроза застосування ворогом "Шахедів".
01:16 У Повітряних силах наголосили, що чергова група ворожих БпЛА зайшла у повітряний простір України на Сумщині з Курської області країни-агресорки. Військові також підкреслили, що ще кілька груп "Шахедів" на Запоріжжі, рухаються з Півдня у північно-західному напрямку. Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й прямувати в укриття. 01:11 Сирени також лунали й у Запорізькій області. Там тривоги також оголосили через застосування ворогом безпілотників типу "Шахед", 01:07 Повітряні сили оголосили тривогу у Дніпропетровській області. Також через загрозу "Шахедів". 01:01 Повітряну тривогу оголосили й у Чернігівській області. Там також є загроза російсько-іранських безпілотників типу "Шахед".
00:34 У Повітряних силах зазначили, що перша група "Шахедів" на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку, однак курс може змінюватись. Водночас друга група ворожих БпЛА заходить у повітряний простір України на Сумщині з Курської області Росії.
Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати в укриття.
00:21 Повітряні сили оголосили тривогу у Полтавській області. Там зафіксували ворожі російські ударні безпілотники типу "Шахед".