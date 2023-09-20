Цього разу окупанти запускали свої БпЛА з північного та південного напрямків. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може зберегти вам життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу