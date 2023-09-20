Нещодавнє передислокування російських десантників із Бахмута до Запоріжжя, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута. Про це повідомили британські розвідники.

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За даними розвідників, з 15 вересня ЗСУ взяли під свій контроль села Кліщіївка та Андріївка. Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13 – одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня.

Однак Росія продовжує утримувати залізничну колію, яка пролягає вздовж насипу між Кліщіївкою та Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко захистити,

– заявили у британській розвідці.

Там наголосили, що нещодавнє передислокування російських ВДВ із Бахмута до Запоріжжя на півдні України, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута.

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