Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады. Украинские военные отметили, что оккупанты "не жалеют снарядов, уничтожая города и села, все то, что близко и родно украинцам".

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Но ВСУ, шаг за шагом освобождают от оккупантов нашу землю, и очень скоро раны на теле нашей страны заживут, а враг будет уничтожен!

– отметили в сообщении.

На видео можно увидеть съемку из дрона и общий вид поселка, в котором не осталось ни одного целого здания.

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