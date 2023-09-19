Этот вражеский комплекс размещался на Кинбурнской косе в Николаевской области. После удачной работы наших защитников от российского "Града" осталось только пепелище.

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Украинские военные "минуснули" вражеский "Град"

В Силах обороны Юга рассказали, что россияне вместе со своей реактивной системой залпового огня "Град" скрывались на Кинбурнской косе в Николаевской области. Однако наши защитники все же нашли способ поразить этот вражеский комплекс.

Украинские военные уничтожили российский "Град" / Видео с телеграм-канала Сил обороны Юга Украины

На кадрах можно увидеть, как российский "Град" постоянно передислоцировался с места на место на Кинбурнской косе. В то же время после точного удара по нему там возник серый столб густого дыма.

Напоследок в Силах обороны Юга отметили, что все, что осталось от вражеского комплекса – это лишь куча металлолома. В настоящее время неизвестно сколько оккупантов ликвидировали наши защитники во время этого попадания по РСЗО "Град",

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