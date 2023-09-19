Цей ворожий комплекс розташовувався на Кінбурнській косі у Миколаївській області. Після вдалої роботи наших захисників від російського "Граду" лишилося лише згарище.
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Українські військові "мінуснули" ворожий "Град"
У Силах обороні Півдня розповіли, що росіяни разом зі своєю реактивною системою залпового вогню "Град" ховалися на Кінбурнській косі у Миколаївській області. Однак наші захисники все ж знайшли спосіб вразити цей ворожий комплекс.
Українські військові знищили російський "Град" / Відео з телеграм-каналу Сил оборони Півдня України
На кадрах можна побачити, як російський "Град" постійно передислоковувався з місця на місце на Кінбурнській косі. Водночас після влучного удару по ньому там виник сірий стовп густого диму.
Наостанок у Силах оборони Півдня зазначили, що все, що лишилося від ворожого комплексу – це лише купа брухту. Наразі достеменно невідомо скільки окупантів ліквідували наші захисники під час цього влучання по РСЗВ "Град",
Україна успішно знищує техніку росіян на фронті
- У Генштабі ЗСУ 17 вересня розповіли, що українські захисники вразили 3 зенітно-ракетних комплекси "Бук-М1" та 5 артилерійських засобів противника. Цими засобами загарбники обстрілювали позиції наших військових на фронті, а також прифронтові населені пункти нашої держави.
- За день до цього речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що ворог втратив три свої човни, якими намагався маневрувати на островах у дельті Дніпра на Півдні. Крім того, там також знищили 5 великокаліберних гармат противника.
- Крім того, джерела у спецслужбах сказали, що експериментальний український морський дрон "Sea baby" підбив у Севастопольській бухті російський корабель "Самум". Так, наші захисники змогли влучити у задню праву частину судна окупантів.