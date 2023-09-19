Відповідне відео опублікувала пресслужба бригади. Українські військові зауважили, що окупанти "не шкодують снарядів, знищуючи міста та села, все те, що близьке і рідне українцям".
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Але ЗСУ, крок за кроком звільняють від окупантів нашу землю, і дуже скоро рани на тілі нашої країни загояться, а ворога буде знищено!,
– зазначили у повідомленні.
На відео можна побачити зйомку з дрона та загальний вигляд селища, у якому не залишилося жодної цілої будівлі.
Головне про звільнення Кліщіївки
- Сили оборони звільнили від росіян Кліщіївку, яка фактично відкриває шлях до Бахмута. 17 вересня у ЗСУ остаточно підтвердили деокупацію селища.
- Як зазначив начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, Кліщіївка – важлива точка для росіян, зокрема у плані логістики. Втрата цього пункту дозволить українським військовим зайти ще далі в тили противника.