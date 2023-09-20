Об этом 24 Канала рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, отметив, что у ВСУ появился новый плацдарм, который позволит и дальше отбивать украинские территории у врага.

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оккупанты оказались на неудобных позициях

В то же время на этом участке фронта расположены господствующие высоты, которые позволяют нашим защитникам "видеть" дальше и наносить самые точные впечатления по оккупантам, которые оказались на неудобных для них позициях.

Также под нашим огневым контролем уже находится трасса Горловка – Бахмут. Эта артерия постоянно и достаточно эффективно использовалась россиянами для снабжения их группировки в Бахмуте,

– подчеркнул начальник прессслужбы Восточной группировки.









