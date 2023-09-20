В настоящее время телами врагов покрыты все поля и посадки вокруг Андреевки. Прежде всего это бойцы 72 мотострелковой бригады России, которая потерпела тотальный разгром от украинских сил. О том, как Силы обороны освобождали Андреевку, 24 Каналу рассказал заместитель командира 3 ОШБр майор Родион Кудряшов.

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Значение контроля над Андреевкой и Клещеевкой

В течение всего нескольких суток Силы обороны Украины смогли освободить населенные пункты Андреевку и Клещеевку Бахмутского района. Силами 3 штурмовой бригады и прикомандированных подразделений 15 сентября удалось освободить Андреевку, а уже 17 сентября 80 десантно-штурмовая бригада, сводная бригада Нацполиции "Лют" и 5 штурмовая бригада заявили об освобождении Клещеевки.

Оба села расположены на южном фланге Бахмута. Как рассказал Родион Кудряшов, конгломерация сел Клещеевка, Андреевка, а вместе с ними и Курдюмовка имеют важное стратегическое значение для обороны противника в этом районе.

Родион Кудряшов Заместитель командира 3 ОШБр До сих пор это была одна цепь оборонительных укреплений врага, которая проходила от города Бахмута через эти населенные пункты вплоть до Горловки. Выход на железную дорогу возле этих сел дает Вооруженным Силам Украины возможность не только улучшить собственное положение, но и усложнить оборону для противника.

Силам обороны Украины в этом районе удалось нарушить боевые порядки обороны врага. Это создает для россиян большие проблемы, в частности им приходится подтягивать значительные резервы, чтобы закрыть образовавшуюся в их обороне "дыру".

Кроме того, ныне враг прилагает значительные усилия, пытаясь контратаковать с целью вернуть утраченные позиции. Это происходит как в Клещеевке, так и Андреевке.

Противник испытывает те проблемы, которые на него надвигаются вследствие потери этих позиций. Поэтому пытается всеми силами, резервами и средствами восстановить утраченное положение,

– рассказывает майор Вооруженных Сил.

Он также отмечает и медийную проблему, возникшую у врага из-за потери позиций. Это связано с тем, как "героически" россияне подавали захват Бахмута и его окрестностей. Поэтому потери позиций в этом районе болезненно отражаются на российском военном и военно-политическом командовании.

Как украинцы разгромили 72 бригаду России

В ходе боев за Андреевку бойцы 3 штурмовой бригады и прикомандированные к ней подразделения Сил обороны практически полностью уничтожили 72 мотострелковую бригаду России. О последней известно, что она была создана только в 2022 году – в составе вновь сформированного 3 армейского корпуса, созданного специально для ведения боевых действий против Украины.

В частности, непосредственно в Андреевке украинские военные смогли ликвидировать командира бригадной разведки и трех командиров батальонов. Так же уничтожена и чуть ли не вся пехота российской бригады.

Родион Кудряшов Заместитель командира 3 ОШБр 72 мотострелковая бригада состояла из разных "сортов" ор*ков. Там были и свежемобилизованные, которые прошли короткий срок обучения и добровольно мобилизованные. Также были и контрактники, занимавшие руководящее звено в бригаде.

По его мнению, после боев против 3 ОШБр российская 72 бригада осталась полностью небоеспособной. Более того, даже "стертой с лица земли".

Заместитель командира 3 штурмовой бригады также выразил убеждение, что сейчас на Бахмутском направлении нет неподготовленных российских военных. Якобы они в любом случае "эволюционируют" и "прокачиваются" на фронте.

Кроме того, одним из главных преимуществ России остается численность вооружения и боеприпасов. И именно это преимущество враг пытается активно применять на переднем крае.

Если объяснить просто, то на 10 выстрелов артиллерийских систем Вооруженных Сил Украины Россия может ответить сотней выстрелов. При этом это никоим образом не усложнит их нагрузку на логистику или резерв боеприпасов,

– объяснил Родион Кудряшов.

Впрочем, количество не означает качество. И это в истории с освобождением Андреевки удачно продемонстрировала 3 отдельная штурмовая бригада. Ведь она смогла достичь цели, несмотря на большое преимущество врага в численности личного состава, техники и боеприпасов.

"Секреты" успеха 3 штурмовой бригады

Объясняя, что помогло 3 отдельной штурмовой бригаде добиться успеха в условиях, когда у врага было огромное преимущество, Родион Кудряшов отметил сразу несколько аспектов:

удачное планирование на всех уровнях – от командира бригады и до командиров отделений, которые реализуют конкретные задачи;

– от командира бригады и до командиров отделений, которые реализуют конкретные задачи; подготовка военнослужащих – бригада уделяет этому аспекту очень много времени, начиная с медицины и заканчивая тактическими навыками;

– бригада уделяет этому аспекту очень много времени, начиная с медицины и заканчивая тактическими навыками; комплектация бойцов – еще одно приоритетное направление; здесь речь как о необходимых средствах защиты военных, так и о способах уничтожения врагов, которые помогают эффективно выполнять боевые задания;

– еще одно приоритетное направление; здесь речь как о необходимых средствах защиты военных, так и о способах уничтожения врагов, которые помогают эффективно выполнять боевые задания; мотивированность личного состава – это офицер считает самым важным аспектом, которому также прилагают очень много времени.

Родион Кудряшов Заместитель командира 3 ОШБр Ключевое правило в нашей бригаде – это общение на одном уровне от командира бригады до солдата. Когда речь идет о командах, здесь на 100% действует военная дисциплина. Когда речь идет о развитии, планировании или даже бытовых проблемах, солдат может их решить, пообщавшись даже с командиром бригады. Нет никакой пропасти между солдатом и офицерским звеном.

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Поля Андреевки усеяны телами окупантов.

После освобождения Андреевки и разгрома основных сил 72 мотострелковой бригады России тем врагам, которые смогли выжить, но оставались в селе, предложили добровольно сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады рассказал, что благодаря удачной планировке бойцы бригады смогли не только освободить Андреевку, но и окружить ее. Так что российским военным не оставалось ничего, кроме как засесть в укрытиях.

Позже, поскольку у них не было выхода, им пришлось сдаваться в плен. В плен сдались около взвода врагов, среди которых командир одного из батальонов 72 мотострелковой бригады России,

– рассказал Родион Кудряшов.

Точного количества потерь врага в результате боев за Андреевку в 3 штурмовой бригаде пока назвать не могут. Ведь именно сейчас идет аналитика последствий тех событий.

Родион Кудряшов Заместитель командира 3 ОШБр Скажу так: врагов и вражеской техники уничтожено очень много. Сейчас поля и освобожденные территории усеяны телами окупантов и сожженной техникой, которую они применяли.

Цена освобождения украинской земли

К большому сожалению, штурмовые действия почти всегда влекут за собой и потери со стороны тех, кто эти действия проводит. Поэтому цена освобождения украинской земли, каждого населенного пункта на ней – чрезвычайно высокая.

Родион Кудряшов Заместитель командира 3 ОШБр Когда любое подразделение теряет своего бойца, оно теряет свой "скелет", на котором держится все подразделение. Гражданские должны понимать, что как украинский народ мы платим очень большую цену за отражение атак врага, а также и за освобождение нашей земли.

Он подчеркнул, что Украина сможет победить в войне только тогда, когда мы уничтожим российскую армию и полностью обезопасим страну от агрессора.

Так или иначе, каждый человек столкнется с войной. Сегодня нам нужно только одно – быть морально готовыми и принять сегодняшние реалии и осознать, что мы воюем только ради победы. Ведь если мы не добьемся победы, то всегда будем в опасности и кто-то будет посягать на нашу свободу и независимость,

– подчеркнул майор ВСУ.

Обратите внимание! Освобождение украинской территории невозможно без участия в нем каждого украинца. Все, кто пока не в Силах обороны, должны ежедневно их поддерживать. Так, проект Support AZOV постоянно занимается обеспечением боевых подразделений 3 ОШБр и реабилитацией раненых бойцов бригады.



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