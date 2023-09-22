Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне, информирует 24 Канал. Зеленский подчеркнул, что у нашего государства – очень комплексный план.

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Зеленский пообещал уволить Бахмут

Так, украинский президент пообещал освободить от российской оккупации восточный город Бахмут и два других ключевых украинских города.

Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Я не скажу вам, какие города. Но у нас есть план. Очень, очень комплексный план,

– сказал Зеленский.