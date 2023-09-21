Новый плацдарм позволит и дальше деокупировать территории. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в районе недавно освобожденных Клещеевки и Андреевки украинские бойцы выбросили оккупантов за железнодорожную дорогу.

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Перспективы для наступления

Вооруженные Силы на Бахмутском направлении создали хороший рубеж обороны, вдоль которого можно двигаться и на север в сторону Бахмута, и на юг в Горловку.

Именно такого рода мероприятия сейчас будут проводить. Наши части базируются на этих опорных пунктах. Они сейчас расположены немного на возвышении, чем россияне за железнодорожной дорогой,

– сказал Свитан.

В районе Бахмута идет три линейных ориентира: железнодорожная и шоссейная дорога и река Бахмутка почти параллельно в сторону Горловки и севернее в сторону Бахмута. Используя эти три линии как рубежи обороны, украинские бойцы смогут двигаться вперед.

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Военный эксперт предполагает, что в ближайшее время мы увидим штурмы Бахмута украинскими войсками с юга и движение дальше на Курдюмовку в сторону Горловки и Гольмовского.

"Это уже работа над плацдармом для продвижения наших войск во время осенне-зимний развилки, которая не даст двигаться по полям. Но по Горловской агломерации, или в районе Авдеевки, двигаться можно в любую погоду, поэтому, я думаю, наши войска будут готовить оба варианта", – добавил Свитан.

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Ситуация в районе Бахмута