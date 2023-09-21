Новий плацдарм надасть можливість й надалі деокуповувати території. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що у районі нещодавно звільнених Кліщіївки та Андріївки українські бійці викинули окупантів за залізничну дорогу.
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Перспективи для наступу
Збройні Сили на Бахмутському напрямку створили хороший рубіж оборони, вздовж якого можна рухатися і на північ у бік Бахмута, і на південь у бік Горлівки.
Саме такого роду заходи зараз будуть проводити. Наразі наші частини базуються на цих опорних пунктах. Вони зараз розташовані трохи на підвищенні, ніж росіяни за залізничною дорогою,
– мовив Світан.
У районі Бахмута іде три лінійних орієнтири: залізнична та шосейна дорога й річка Бахмутка майже паралельно у бік Горлівки й північніше у бік Бахмута. Використовуючи ці три лінії, як рубежі оборони, українські бійці зможуть рухатися вперед.
Військовий експерт припускає, що найближчим часом ми побачимо штурми Бахмута українськими військами з півдня і рух далі на Курдюмівку в бік Горлівки й Гольмівського.
"Це вже робота над плацдармом для просування наших військ під час осінньо-зимового роздоріжжя, яке не дасть рухатися по полях. Але по Горлівській агломерації, або в районі Авдіївки, рухатися можна у будь-яку погоду, тому, я думаю, наші війська готуватимуть обидва варіанти", – додав Світан.
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Ситуація у районі Бахмута
- Ворог нещодавно передислокував десантників із Бахмута на Запоріжжя. У Міноборони Великої Британії припускають, що це, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута.
- Аналітики ISW підтвердили те, що ЗСУ повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ. Відповідні підрозділи йшли у контратаки та намагалися відкинути наступ наших захисників поблизу Бахмута.
- Українські бійці звільнили Кліщіївку та Андріївку в Донецькій області. Така втрата є дуже болючою для ворога. Втрачаючи контроль над Кліщіївкою, росіяни у перспективі повністю втрачають південно-західний сектор.