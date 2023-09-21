Новий плацдарм надасть можливість й надалі деокуповувати території. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що у районі нещодавно звільнених Кліщіївки та Андріївки українські бійці викинули окупантів за залізничну дорогу.

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Перспективи для наступу

Збройні Сили на Бахмутському напрямку створили хороший рубіж оборони, вздовж якого можна рухатися і на північ у бік Бахмута, і на південь у бік Горлівки.

Саме такого роду заходи зараз будуть проводити. Наразі наші частини базуються на цих опорних пунктах. Вони зараз розташовані трохи на підвищенні, ніж росіяни за залізничною дорогою,

– мовив Світан.

У районі Бахмута іде три лінійних орієнтири: залізнична та шосейна дорога й річка Бахмутка майже паралельно у бік Горлівки й північніше у бік Бахмута. Використовуючи ці три лінії, як рубежі оборони, українські бійці зможуть рухатися вперед.

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Військовий експерт припускає, що найближчим часом ми побачимо штурми Бахмута українськими військами з півдня і рух далі на Курдюмівку в бік Горлівки й Гольмівського.

"Це вже робота над плацдармом для просування наших військ під час осінньо-зимового роздоріжжя, яке не дасть рухатися по полях. Але по Горлівській агломерації, або в районі Авдіївки, рухатися можна у будь-яку погоду, тому, я думаю, наші війська готуватимуть обидва варіанти", – додав Світан.

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Ситуація у районі Бахмута