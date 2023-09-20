Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пояснивши, що відбуватиметься з ворожими частинами, які втратили боєздатність.

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Росіяни відходять до другої лінії оборони

Окупанти, ймовірно, розуміють, де може бути прорив Збройних Сил, адже у публічній площині завжди багато інформації, тож є можливості для аналізу. Крім цього, працює розвідка, тому приховати чи зберегти ефект несподіванки дуже складно.

Однак ворог, попри велике бажання, не зміг перехопити ініціативу на Куп'янському напрямку. Противнику не вдається прорвати українську лінію оборони. Ба більше, окупанти втратили Кліщіївку й Андріївку на Бахмутському напрямку. Росіяни не змогли затягнути наших бійців у паску на Сході, коли прагнули, щоб Україна залучила резерви,

– мовив Мусієнко.

Подібні процеси відбувається на Півдні нашої країни. Там зберігаються певні можливості для раптовостей, аби вдарити по ворогу, де він не очікує. До того ж зростають тенденції для проведення так званих рейдових операцій з правого на лівий берег Херсонської області.

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"Це теж вселяє надії й можна оптимістично дивитися на те, що там відбувається. Попри те, що основні напрямки наступу ЗСУ відомі, ми бачимо, що українські сили не перестають дивувати. Ініціатива за українськими військами", – наголосив військовий експерт.

Підрозділі армії Росії, на жаль, не на всіх напрямках втратили свою боєздатність й продовжують чинити спротив. Наприклад, на ділянці південніше від Роботиного наші сили помітно виснажують російські підрозділи, водночас окупанти перекидали підкріплення, намагалися проводити безуспішні флангові операції та ряд контратак.

"Помітно, як російські війська все далі відходять до другої лінії оборони, а в районі Токмака готуються до оборонних дій", – зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

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Втратили боєздатність

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони змогли знищити одні з найбільш підготовлених частин ворога. Зокрема, у боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.

Розбиті частини відправлятимуть у тил на відновлення боєздатності, переугруповання та доукомплектування. Це буде здійснюватися на території Росії, хоча раніше це робили й на окупованих територіях, наприклад, на Луганщині,

– зазначив Мусієнко.

Попри втрачену боєздатність, ворог й зараз намагається переходити в атаки й повернути втрачені позиції, зокрема у Кліщіївці. Втрата боєздатності російських підрозділів відкриває перспективи для наших військ, адже з'являються можливості просуватися вперед.

"Окрім звільнення Бахмута і довколишніх населених пунктів, виконується ще й важливе завдання щодо позбавлення боєздатності й знищення великої кількості ворога, який міг бути використаний на Куп'янському напрямку, де наступальна операція росіян провалилися, або на Півдні для посилення ворожих підрозділів", – додав військовий експерт.

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