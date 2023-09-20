Найімовірніше, ці підрозділи укомплектовані не повністю. Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, що батальйони подекуди недоукомплектовані на 30% – 50%.

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Як функціонують недоукомплектовані російські підрозділи

До прикладу, для батальйону з 300 солдатів виділена певна кількість техніки та озброєння. Проте, якщо батальйон укомплектований не повністю йому все одно даються завдання, які він повинен виконати. А перекидання підрозділу на ту чи іншу ділянку фронту залежить від завдання.

У середньому російські батальйони недоукомплектовані на 30%, тобто кількість коливається від 200 до 270 військових. Але й бувають випадки, коли підрозділи недоукомплектовані на 50%, тобто половина солдатів та техніки виконують завдання на 300 людей.

Тобто солдат виконує роботу за себе та за відсутнього напарника. Це не завжди виходить, адже може бути різний психологічний стан, різна кількість боєприпасів і так далі,

– сказав військовий оглядач.

Російське керівництво недоукомплектованими підрозділами намагається закрити прорвану ділянку фронту. Солдатам дають завдання, які вони фізично не можуть виконати. Тому Сили оборони часто ліквідовують окремі батальйони.

З чим пов'язане затишшя на Півдні України

Сили оборони наблизилися до так званої "лінії Суровікіна" – це загальний об'єкт, який облаштовано задля стримування українських військових на Півдні. Вона розподіляється на кілька ліній оборони: перша, друга, третя.

Попович пояснив, як функціонують недоукомплектовані російські підрозділи: дивитися відео

Першу лінію захисники місцями подолали та намагаються прорвати другу, яка є складовою частиною великої "лінії Суровікіна". Тут є: "зуби дракона" та фортифікації, які поєднуються між собою та під землею. Окупанти окопуються й ще більше заміновують територію.

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Зауважимо, росіяни контратакують на Токмакському напрямку, мовиться про населені пункти Роботине та Вербове. Ворог перекидає сюди підкріплення, аби зупинити наступальні дії Сил оборони за класичною радянською схемою.

Атакувати по флангах, відрізати наш клин та взяти його у великий котел. А потім у ньому утворити певну кількість малих котлів, щоб відрізати підрозділи, які наступають на окремих ділянках фронту,

– наголосив Денис Попович.

Тому затишшя на Півдні пов'язане із намаганням Сил оборони відбити атаки противника. Контрнаступ українських воїнів не зупинився.

Ситуація у Запорізькій області