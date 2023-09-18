Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що на напрямок Токмака ворог перемістив підрозділи щонайменше 4 повітряно-десантних дивізій. Зокрема, одна з них найвідоміша – так звана "Псковська" 76-та повітряно-десантна дивізія.

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Діємо системно та послідовно

Ворог накопичує ресурси не тільки для того, щоб зупинити український рух вперед у бік Токмака, але й намагається в рамках власних контратак докорінно змінити ситуація на цій ділянці фронту, відсунувши наші підрозділи у бік Роботине і навіть північніше.

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"Проте навряд чи ворогу це вдасться, тому що українська армія діє системно та послідовно", – зазначив військовий експерт.

Сили оборони не лише займають визначені рубежі та позиції, але й надійно закріплюються на них і лише після того звітують, що взяли під контроль. Далі тримаються, закріплюються та ведуть дії щодо стабілізації ситуації на цій ділянці фронту.

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Однак ворог має чимало ресурсів і він намагатиметься ці ресурси трансформувати в територіальні здобутки. В будь-якому разі ворог зосередив в рамках так званої "СВО" 420 тисяч своїх вояків,

– наголосив Владислав Селезньов.

Крім того, зараз відбувається переміщення деяких підрозділів зі складу 25 армії з території Росії. Вона була створена нещодавно та ще не пройшла етап бойового злагодження. Але ворог дуже поспішає та відправляє на фронт напівпідготовлені підрозділи.

"Звісно, ці підрозділи зазнають втрат, але кожна ліквідована російська одиниця зажди пов'язана з неймовірною ратною звитягою наших воїнів", – впевнений військовий експерт.

Зверніть увагу! У міноборони Великої Британії зазначили, що за останні дні росіяни посилюють оборону поруч з Токмаком Запорізької області, хоча наразі місто є на відстані 16 кілометрів від лінії фронту. Токмак напевно має стати опорою другої магістральної лінії оборони Росії. Адже посилення окупантами оборони міста свідчить про "зростаючу стурбованість Росії щодо тактичного проникнення України на першу головну лінію оборони на півночі".

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