Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что на направление Токмака враг переместил подразделения не менее 4 воздушно-десантных дивизий. В частности одна из них самая известная – так называемая "Псковская" 76-я воздушно-десантная дивизия.

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Действуем системно и последовательно

Враг накапливает ресурсы не только для того, чтобы остановить украинское движение вперед в сторону Токмака, но и пытается в рамках собственных контратак коренным образом изменить обстановку на этом участке фронта, отодвинув наши подразделения в сторону Работино и даже севернее.

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"Однако вряд ли врагу это удастся, потому что украинская армия действует системно и последовательно", – отметил военный эксперт.

Силы обороны не только занимают определенные рубежи и позиции, но и надежно закрепляются на них и только после того отчитываются, что взяли под контроль. Далее держатся, закрепляются и ведут действия по стабилизации ситуации на этом участке фронта.

Военный эксперт рассказал о ситуации в направлении Токмака: смотрите видео

Однако враг имеет немало ресурсов, и он будет пытаться эти ресурсы трансформировать в территориальные достижения. В любом случае враг сосредоточил в рамках так называемой "СВО" 420 тысяч своих воинов,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Кроме того, сейчас происходит перемещение некоторых подразделений из состава 25-й армии с территории России. Она была создана недавно и еще не прошла этап боевого слаживания. Но враг очень торопится и отправляет на фронт неподготовленные подразделения.

"Конечно эти подразделения понесут потери, но каждая ликвидированная российская единица всегда связана с невероятной доблестной победой наших воинов", – уверен военный эксперт.

Обратите внимание! В минобороны Великобритании отметили, что за последние дни россияне усиливают оборону рядом с Токмаком Запорожской области, хотя город находится на расстоянии 16 километров от линии фронта. Токмак, наверное, должен стать опорой второй магистральной линии обороны россиян. Ведь усиление оккупантами обороны города свидетельствует о "возрастающей обеспокоенности России по тактическому проникновению Украины на первую главную линию обороны на севере".

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