ВСУ активно продвигаются в Запорожском направлении, от чего у россиян настоящая паника. Непосредственно от Токмака украинцев отделяют только три населенных пункта по трассе 0408.
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Еще один "хлопковый" день
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что 16 сентября в оккупированном Токмаке было громко. Украинцы передали "приветствие" оккупантам и поразили место размещения российской техники на окраине города.
Чем чаще прилеты и ближе фронт, тем страшнее коллаборантам,
– константировал Федоров
Российская техника стояла на окраине Токмака / фото Ивана Федорова
Также городской голова Мелитополя рассказал, что россияне начали принимать ряд подготовительных мер. Они эвакуировали "паспортный стол" в Мелитополь и "героически" вывезли сотрудников ФСБ и часть администрации.
Однако Федоров добавил, что пока речь не идет о "жесте доброй воли". Он подчеркнул, что нужно продолжать поддерживать Вооруженные Силы и верить в победу.
Движение Вооруженных Сил на Юге
- После освобождения Работино Вооруженные Силы и не пытаются останавливаться. Известно, что украинские военные имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области. Они продолжают вытеснять противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
- Врагу не хватает ресурса для сдерживания украинской армии, поэтому он активно взимает на этот участок фронта все возможные резервы. Россияне пытаются уже опрокинуть свои ресурсы из Крымского направления для возобновления армии после потерь.
- Оккупированный Токмак может оказаться настоящей ловушкой для россиян, поэтому они почти наверняка будут убегать из города. Оно расположено в глубине фронта и его можно обойти с любой стороны и отрезать линии снабжения.
- Россия параллельно пытается вести наступательные действия на Купянском направлении, чтобы заставили ВСУ опрокидывать резервы. Однако такая тактика отвлечения может оказаться ложной и приведет к разделению силы.