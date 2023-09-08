Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, когда и при каких условиях Силы обороны будут доставать в Токмак артиллерией, заметив, что оккупанты уже начали подготовку к бегству.

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Начали с оборудования, а закончат унитазами

Российские захватчики будут однозначно бежать из Токмака, город расположен в глубине фронта. С любой стороны его можно обойти – с востока, юга, отрезать линии снабжения.

"Они готовятся бежать и вот подготовка к бегству, сопровождается грабежом. Начали с оборудования, а закончат унитазами. Россияне всегда таким образом идут – сначала что-то тяжелое, а потом легче воруют", – сказал Свитан.

Обратите внимание! Во временно оккупированном Токмаке россияне разграбили местный кузнечно-штамповочный завод. Захватчики вывезли большинство оборудования.

Первая линия, которую Силы обороны будут сейчас перерезать, это железная дорога из Черниговки на Токмак. Рядом с ней южнее расположена дорога из Бердянска на Токмак. Она практически пересекает перед Токмаком с востока эту железнодорожную дорогу. Взятие под контроль этой точки пересечения двух дорог выбьет как минимум 30 – 60% поставок амуниции с Востока Украины россиянам в Токмак.

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"При подходе к этой точке пересечения, мы сможем доставать артиллерией и до дороги, питающей Токмак из Мелитополя. Обход Токмака как минимум с востока вытеснит россиян из города. Они там не задержатся, ведь нечем будет выполнять боевые задачи. А у россиян расходы очень высокие во время движения, поэтому они точно пойдут", – добавил военный эксперт.

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Окружение Токмака

Нет смысла распыляться на окружение Токмака. Достаточно к востоку его проходить и двигаться в сторону Азовского побережья. Россияне уже поймут, что они находятся в оперативном окружении. К тому же не только Токмак, а вся запорожская и херсонская российская группировка.

Если после форсирования Днепра еще начнется движение украинских войск от Кинбурнской косы, Алешек в сторону Армянска вдоль Черного моря, то это уже будет реальный оперативный котел.

Побегут оккупанты начинают с Энергодара и коснуться и Токмака,

– отметил Свитан.

Сколько бы линий обороны вокруг Токмака россияне ни сделали, максимум какой у них останется это армейский запас. Но его хватит на 1 – 1,5 недели и все – россияне останутся без снарядов.

"Будут бежать, здесь без вариантов. Как только у них остается 60% боеприпасов и личного состава, они начинают бежать", – подчеркнул военный эксперт.

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