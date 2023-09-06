Уже традиционно россияне пытаются украсть абсолютно все. В частности, из-за сложной для агрессора ситуации на южном фронте, начали грабить предприятия в Запорожской области.
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Оккупанты разграбили кузнечно-штамповочный завод
В пока что оккупированном Токмаке россияне разграбили местный кузнечно-штамповочный завод. Большинство оборудования вывезли захватчики. Его судьба неизвестна.
В настоящее время местными оккупационными властями разработан план вывоза других материальных ценностей захваченного города, который будет приведен в действие в случае ухудшения ситуации для оккупантов,
– отметили в Центре нацсопротивления.
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