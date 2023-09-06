Уже традиційно росіяни намагаються вкрасти абсолютно все. Зокрема, через складну для агресора ситуацію на південному фронті, почали грабувати підприємства у Запорізькій області.

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Окупанти розграбували ковальсько-штампувальний завод

У поки що окупованому Токмаку росіяни розграбували місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання вивезли загарбники. Його доля невідома.

Наразі місцевою окупаційною владою розроблений план вивозу інших матеріальних цінностей захопленого міста, який буде приведений в дію у разі провадження погіршення ситуації для окупантів,

– зазначили в Центрі нацспротиву.

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До речі, на початку літа росіяни розграбовували державні агропідприємства на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Зокрема, окупанти вивозили до Криму трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку. Для перевезення викраденого майна використовували військову техніку.