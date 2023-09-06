Уже традиційно росіяни намагаються вкрасти абсолютно все. Зокрема, через складну для агресора ситуацію на південному фронті, почали грабувати підприємства у Запорізькій області.
Читайте також Для перепродажу в Росію: окупанти активно вивозять награбоване майно із Херсонщини
Окупанти розграбували ковальсько-штампувальний завод
У поки що окупованому Токмаку росіяни розграбували місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання вивезли загарбники. Його доля невідома.
Наразі місцевою окупаційною владою розроблений план вивозу інших матеріальних цінностей захопленого міста, який буде приведений в дію у разі провадження погіршення ситуації для окупантів,
– зазначили в Центрі нацспротиву.
Дивіться також ЗСУ по більшості ділянок вже подолали першу лінію оборони ворога, – Міноборони