Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Загарбники облаштовують цілі склади та звозять туди все, що можна продати. Грабують навіть автомобілі.

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"З Криму вони завозять боєприпаси, розвантажують, а замість них завантажують награбоване майно і вивозять до півострова. Частково це продається прямо в Криму, а що лишилося – вивозять в інші регіони Росії", – розповів Юрій Соболевський.

Юрій Соболевський про те, як росіяни вивозять награбоване з Херсонщини: дивіться відео

Не можуть поділити награбоване

Як зазначив Юрій Соболевський, окупаційна влада знає про систематичні випадки мародерства і навіть намагається боротися з "порушниками закону". Втім не для того, аби допомогти людям.

Тут це більше про конкуренцію, ніж бажання захистити людей. Тому зараз виїзд вантажного транспорту з Херсонщини на Крим виключно за письмовими дозволами їхньої фейкової обласної адміністрації,

– зазначив Юрій Соболевський.

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