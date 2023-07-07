Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Захватчики обустраивают целые склады и свозят туда все, что можно продать. Грабят даже автомобили.

Смотрите также Уродливый образ жизни в ограбленных домах: жители Белгородщины скулят через собственную армию

"Из Крыма они завозят боеприпасы, разгружают, а вместо них загружают награбленное имущество и вывозят в полуостров. Частично это продается прямо в Крыму, а что осталось – вывозят в другие регионы России", – рассказал Юрий Соболевский.

Юрий Соболевский о том, как россияне вывозят награбленное из Херсона: смотрите видео

Не могут поделить награбленное

Как отметил Юрий Соболевский, оккупационные власти знают о систематических случаях мародерства и даже пытаются бороться с "нарушителями закона". Впрочем, не для того, чтобы помочь людям.

Здесь это больше о конкуренции, чем желание защитить людей. Поэтому сейчас выезд грузового транспорта из Херсона в Крым исключительно по письменным разрешениям их фейковой областной администрации,

– отметил Юрий Соболевский.

Россияне воруют по-разному: последние новости