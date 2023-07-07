Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Захватчики обустраивают целые склады и свозят туда все, что можно продать. Грабят даже автомобили.
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"Из Крыма они завозят боеприпасы, разгружают, а вместо них загружают награбленное имущество и вывозят в полуостров. Частично это продается прямо в Крыму, а что осталось – вывозят в другие регионы России", – рассказал Юрий Соболевский.
Юрий Соболевский о том, как россияне вывозят награбленное из Херсона: смотрите видео
Не могут поделить награбленное
Как отметил Юрий Соболевский, оккупационные власти знают о систематических случаях мародерства и даже пытаются бороться с "нарушителями закона". Впрочем, не для того, чтобы помочь людям.
Здесь это больше о конкуренции, чем желание защитить людей. Поэтому сейчас выезд грузового транспорта из Херсона в Крым исключительно по письменным разрешениям их фейковой областной администрации,
– отметил Юрий Соболевский.
Россияне воруют по-разному: последние новости
По данным Associated Press с 24 февраля по 3 октября 2022 года россияне вывезли награбленного зерна украинских фермеров на сумму 530 миллионов долларов. А за весь 2022 год захватчики собрали пшеницы на Юге Украины более чем на 1 миллиард долларов, сообщает NASA Harvest.
Также воруют россияне у своих. Жители Новой Таволжанки, которые в Белгородской области жаловались на мародерство своих "асвобадителей". Приехавшие "защищать" населенный пункт от "злобных украинцев", пьянствовали и мародерили.
Кроме того, сам главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин за несколько месяцев накопил немало ПЗРК и боеприпасов. В то же время обвинял руководство России в "снарядном голоде".