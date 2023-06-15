Первое, с чем столкнулись жители Новой Таволжанки, расположенной в Белгородской области, стало беспощадное мародерство. На него они и бросились ныть в соцсетях своему губернатору Гладкову так, будто ему не безразлично. Об этом сообщают, в частности, российские телеграм-каналы и СМИ, пишет 24 канал.

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Внезапно военные не так уж хороши

Пелену российской пропаганды с глаз россиян помогли снять сами же военные, приехавшие "защищать" населенный пункт от "злобных украинцев". Традиционно воины в заброшенном жителями селе взялись за любимые дела: мародерство и пьянство, после которого остаются горы мусора. Убирают ли за собой "защитники" – вопрос риторический.

Также россияне могут убедиться и в том, что оккупанты любят тянуть с собой все, что не прибито к полу. И речь не только о мелких драгоценностях и технике. Так, в одном из домов местные увидели собранную в кучу мебель, которую, вероятно, солдаты собираются забрать с собой.

Кроме мародерства оккупанты также прибегли к вандализму. Так, то, что, очевидно, не предполагалось транспортировать – беспощадно уничтожено. Жители пожаловались, что некоторая их мебель была вспорота, а окна и телевизоры – разбиты. Хотя кто знает, возможно, это такая борьба против трансляции российской пропаганды.



Россияне жалуются на собственную армию / Российские СМИ

И все это при том, что в регионе так и не был введен режим чрезвычайной ситуации, а потому солдаты не имели права даже заходить в чужие дома. Однако по привычке их это нисколько не беспокоило. Более того, в некоторых дверях были сломаны замки, чтобы можно было возвращаться сколько угодно раз.

Отметим, что весь этот беспорядок сверху был украшен грязью, бутылками из-под алкоголя и упаковками из-под сухпайков с логотипами "второй армии мира". И это, по опыту украинцев, российская армия еще даже не начинала демонстрировать себя во всей красе.



Российские солдаты где живут, там и гадят / Российские СМИ

Некоторые россияне боятся жаловаться

Однако не стоит забывать, что россиянам, кроме своей армии, нужно бояться и своей власти. Так что в комментариях быстро нашлись те, кто начал "шикать" на возмущенных жителей Новой Таволжанки.

В частности подчеркнули, что такими заявлениями россияне дискредитируют армию России. А сухпайки с ее логотипами могли использовать и гражданские мародеры.

Также одним из аргументов было и то, что военным якобы не нужна мебель обычных россиян. Мол, куда ее везти? И это при том, что в Украине из домов воюющая армия зачем-то тащила даже унитазы.



Некоторые россияне пробуют "отбелить" собственную армию / Российские СМИ

Кроме возможной реакции власти трясутся россияне и из-за боевых действий у себя на родине. Они затыкают роты своим согражданам и отмечают, что те благодаря обнародованию адресов российского мародерства лишь корректируют вражеский огонь.

Однако Владимир Жданов, глава администрации Шебекинского городского округа, заверил, что эти жалобы якобы переданы в Совет безопасности.