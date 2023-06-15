Перше, з чим зіткнулися мешканці Нової Таволжанки, що розташована у Бєлгородській області, стало нещадне мародерство. На нього вони й кинулися скиглити у соцмережах своєму губернатору Гладкову так, ніби йому не байдуже. Про це повідомляють, зокрема, російські телеграм-канали та ЗМІ, пише 24 Канал.

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Раптово військові не такі вже й хороші

Пелену російської пропаганди з очей росіян допомогли зняти самі ж військові, яки приїхали "захищати" населений пункт від "злісних українців". Традиційно, вояки у покинутому мешканцями селі взялися за улюблені справи: мародерство та пияцтво, після якого залишаються гори сміття. Чи прибирають за собою "захисники" – питання риторичне.

Також росіяни мають змогу пересвідчитися й у тому, що окупанти полюбляють тащити з собою все, що не прибите до підлоги. І мовиться не лише про дрібні дорогоцінності та техніку. Так, в одному з будинків місцеві побачили зібрані в купу меблі, які, ймовірно, солдати збираються забрати із собою.

Окрім мародерства окупанти також вдалися до вандалізму. Так, те, що, вочевидь, не передбачалося транспортувати – нещадно понищене. Мешканці поскаржилися, що деякі їхні меблі були порізані, а вікна та телевізори – розбиті. Хоча хто зна, можливо, це така боротьба проти трансляції російської пропаганди.



Росіяни скаржаться на власну армію / Російські ЗМІ

І усе це при тому, що у регіоні так і не був введений режим надзвичайної ситуації, а відтак солдати не мали права навіть заходити у чужі помешкання. Однак за звичкою їх це ніскілечки не турбувало. Ба більше, у деяких дверях були зламані замки, щоб можна було повертатися скільки завгодно разів.

Зазначимо, що увесь цей безлад зверху був прикрашений брудом, пляшками з-під алкоголю та упаковками з-під сухпайків з логотипами "другої армії світу". І це, за досвідом українців, російська армія ще навіть не починала демонструвати себе у всій красі.



Російські солдати де живуть, там і гадять / Російські ЗМІ

Деякі росіяни бояться скаржитися

Однак не варто забувати, що росіянам окрім своєї армії треба боятися і своєї влади. Тож у коментарях швидко знайшлися ті, хто почав "шикати" на обурених мешканців Нової Таволжанки.

Зокрема, підкреслили, що такими заявами росіяни дискредитують армію Росії. А сухпайки з її логотипами, мовляв, могли використовувати й цивільні мародери.

Також одним з аргументів було й те, що військовим нібито не потрібні меблі звичайних росіян. Мовляв, ну куди її везти? І це при тому, що в Україні з будинків воююча армія навіщось тащила навіть унітази.



Деякі росіяни пробують "відбілити" власну армію / Російські ЗМІ

Окрім можливої реакції влади трясуться росіяни й через бойові дії у себе на "родінє". Вони затикають роти своїм співгромадянам та зазначають, що ті завдяки оприлюдненню адрес російського мародерства лише коригують ворожий вогонь.

Однак Владімір Жданов, голова адміністрації Шебекінського міського округу, запевнив, що ці скарги нібито передані в Раду безпеки.