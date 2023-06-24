Евгений Пригожин объявил войну минобороны России во главе с Шойгу 23 июня. Очевидно, это не было спонтанным решением – за два месяца лжи о "снарядном голоде" главарь наемников накопил немало ПЗРК и боеприпасов.
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Пригожин врал о "снарядном голоде"
1 и 7 ШО располагают огромным запасом ПЗРК и трофейных "Джавелинов". Источник из СБ Пригожина сообщил, что подготовка к этому сценарию развития событий продолжалась более 2 месяцев,
– рассказали в организации Gulagu.net.
Иронично, что в обращении, которое Пригожин записал в ответ на обвинение Путина в измене, Пригожин как раз заявлял, что российская армия и чиновники "по уши" в коррупции.
"Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все положенные на них деньги разворовываются, а чинуши экономят их для себя как раз на случай, который наступил сегодня, когда кто-то идет на Москву", – сказал Пригожин.
Очевидно, для россиян не воровать, вне зависимости от стороны конфликта, вообще не вариант. В проекте также смогли установить, какие именно наемники руководят захватом Ростова-на-Дону. За наступательные действия отвечает Александр Ратибор Кузнецов (1 ШО), а обороной северо-восточной части руководит командир 7 ШО Федор Барин Лещук.
Пригожин объявил войну Минобороны России: последние новости
- После того, как наемники из ППК "Вагнера" захватили военные объекты в Воронеже и Ростове, Путин уже позвонил лидерам стран ОДКБ. Уже известно о звонках самопровозглашённому лидеру Беларуси и президентам Узбекистана и Казахстана.
- Военные из "Вагнера" уже по пути в Москву – технику наемников заметили уже в Липецкой области. Танки уже за каких-то 500 километров от Кремля.