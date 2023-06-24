Об этом 24 Каналу заявил политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что уровень доверия к российскому диктатору как минимум снизился.
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"Ведь в контролируемой вертикальной системе не может быть свободных радикалов, как позволяют себе идти против этой системы. Против не только в риторике, а против – в конкретных действиях", – подчеркнул политолог.
Все это делает "продукт" Кремля, то есть ЧВК "Вагнера". "Продукт", который воспитали, профинансировали и использовали во время войны на территории Украины. И он оказался неконтролируемым.
Поскольку он неконтролируем, то тот абсолютизм власти, абсолютизм решения и видения, контролируемости Путина фактически всех процессов, он на самом деле мифический,
– заметил Вигиринский.
Всего 2 варианта
Если мятеж Пригожина понесёт неудачу, то можно ожидать, что в России будет более жесткая форма подавления любого инакомыслия. Мол, могут быть созданы более жесткие условия для работы в информационном поле. И тогда так называемые "военкоры" уже не смогут "свободно" писать то, что думают.
"То есть степень ограничения человеческих прав, которая там и так достаточно значительна, она приобретет еще более гиперболизированный характер, потому что авторитарный лидер переживает испытание внутренним переворотом", – отметил политолог.
Но если российский диктатор таки переживет, то он "закрутит гайки" еще больше. А если такое не переживет – нужно смотреть, кто будет вместо него. Других вариантов по внутренней части общества страны-агрессора не будет.
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Будет "штиль"
Если мятеж ЧВК "Вагнера" потерпит неудачу, то надо осознавать, что министр обороны России Сергей Шойгу, руководитель враждебного генштаба Валерий Герасимов и генерал Сергей Суровикин останутся на местах. И не будет того, кто будет их качать.
Не будет того субъекта, который будет подвергать сомнению те решения или предложения, которые они выносят на осмотр верховного главнокомандующего, он просто исчезнет. Какая-то альтернативная точка зрения, "альтернативный ветер" переменных направлений – этого не будет. Там будет "штиль",
– заявил Андрей Вигиринский.
Мятеж ЧВК "Вагнера": главное
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что российская армия нанесла ракетный удар по его наемникам в тылу. Главарь вагнеровцев фактически объявил войну руководителю генштаба России Валерию Герасимову и министру обороны Сергею Шойгу.
- Впоследствии Пригожин заявил, что 25 тысяч его бойцов готовы "сражаться за справедливость". Утром 24 июня вагнеровцы уже взяли Ростов.
- В пресс-службе ЧВК "Вагнера" заявили, что началась гражданская война в России. Между тем, в Москве уже ввели "режим антитеррористической операции".
- Отреагировал на события Владимир Путин. Бункерный дед назвал действия главы вагнеровцев "предательством". Мол, в России есть те, кто толкает страну к поражению в войне, капитуляции, анархии и братоубийству.