Об этом 24 Каналу заявил политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что уровень доверия к российскому диктатору как минимум снизился.

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"Ведь в контролируемой вертикальной системе не может быть свободных радикалов, как позволяют себе идти против этой системы. Против не только в риторике, а против – в конкретных действиях", – подчеркнул политолог.

Все это делает "продукт" Кремля, то есть ЧВК "Вагнера". "Продукт", который воспитали, профинансировали и использовали во время войны на территории Украины. И он оказался неконтролируемым.

Поскольку он неконтролируем, то тот абсолютизм власти, абсолютизм решения и видения, контролируемости Путина фактически всех процессов, он на самом деле мифический,

– заметил Вигиринский.

Всего 2 варианта

Если мятеж Пригожина понесёт неудачу, то можно ожидать, что в России будет более жесткая форма подавления любого инакомыслия. Мол, могут быть созданы более жесткие условия для работы в информационном поле. И тогда так называемые "военкоры" уже не смогут "свободно" писать то, что думают.

"То есть степень ограничения человеческих прав, которая там и так достаточно значительна, она приобретет еще более гиперболизированный характер, потому что авторитарный лидер переживает испытание внутренним переворотом", – отметил политолог.

Но если российский диктатор таки переживет, то он "закрутит гайки" еще больше. А если такое не переживет – нужно смотреть, кто будет вместо него. Других вариантов по внутренней части общества страны-агрессора не будет.

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Будет "штиль"

Если мятеж ЧВК "Вагнера" потерпит неудачу, то надо осознавать, что министр обороны России Сергей Шойгу, руководитель враждебного генштаба Валерий Герасимов и генерал Сергей Суровикин останутся на местах. И не будет того, кто будет их качать.

Не будет того субъекта, который будет подвергать сомнению те решения или предложения, которые они выносят на осмотр верховного главнокомандующего, он просто исчезнет. Какая-то альтернативная точка зрения, "альтернативный ветер" переменных направлений – этого не будет. Там будет "штиль",

– заявил Андрей Вигиринский.

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