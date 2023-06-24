Про це 24 Каналу заявив політолог Андрій Вігірінський. Він зауважив, що рівень довіри до російського диктатора як мінімум знизився.

До теми Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувається у Росії

"Бо в контрольованій вертикальній системі не може бути вільних радикалів, як дозволяють собі йти проти цієї системи. Проти не лише в риториці, а проти – в конкретних діях", – наголосив політолог.

Усе це робить "продукт" Кремля, тобто ПВК "Вагнера". "Продукт", який виховали, профінансували та використовували під час війни на території України. І цей "продукт" виявився неконтрольованим.

Оскільки він неконтрольований, то той абсолютизм влади, абсолютизм рішення і бачення, контрольованості Путіна фактично всіх процесів, він насправді є міфічним,

– зауважив Вігірінський.

Всього 2 варіанти

Якщо заколот Пригожина зазначає невдачі, то можна очікувати, що в Росії буде більш жорстка форма придушення будь-якого інакомислення. Мовляв, можуть бути створені ще більш жорсткі умови для роботи в інформаційному полі. І тоді так звані "воєнкори" вже не зможуть "вільно" писати те, що думають.

"Тобто степінь обмеження людських прав, яка там і так доволі значна, вона набуде ще більш гіперболізованого характеру, тому що авторитарний лідер переживає випробування внутрішнім переворотом", – зауважив політолог.

Та, якщо російський диктатор таки переживе, то він "закрутить гайки" ще більше. А якщо таке не переживе – треба дивитися, хто буде замість нього. Інших варіантів щодо внутрішньої частини суспільства країни-агресорки не буде.

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Буде "штиль"

Якщо таки заколот ПВК "Вагнера" зазнає невдачі, то треба усвідомлювати, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу, керівник ворожого генштабу Валєрій Гєрасімов та генерал Сєргєй Суровікін залишаться на місцях. І не буде того, хто буде їх хитати.

Не буде того суб'єкта, який буде ставити під сумнів ті рішення чи пропозиції, які вони виносять на огляд верховного головнокомандувача, він просто зникне. Якась альтернативна точка зору, "альтернативний вітер" змінних напрямків – цього не буде. Там буде "штиль",

– заявив Андрій Вігірінський.

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