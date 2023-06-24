Євгеній Пригожин оголосив війну міноборони Росії на чолі з Шойгу 23 червня. Вочевидь, це не було спонтанним рішенням – за два місяці брехні про "снарядний голод" ватажок найманців накопичив чимало ПЗРК та боєприпасів.

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Пригожин брехав про "снарядний голод"

1 і 7 ШО мають у своєму розпорядженні величезний запас ПЗРК і трофейних "Джавелінів". Джерело зі СБ Пригожина повідомило, що підготовка до цього сценарію розвитку подій тривала понад 2 місяці,

– розповіли в організації Gulagu.net.

Іронічно, що у зверненні, яке Пригожин записав у відповідь на звинувачення Путіна у зраді, Пригожин якраз заявляв, що російська армія та чиновники "по вуха" у корупції.

"Але з'ясувалося, що боєприпаси, озброєння, всі гроші, які покладені на них, розкрадаються, а чинуші заощаджують їх для себе якраз на випадок, який настав сьогодні, коли хтось іде на Москву", – сказав Пригожин.

Вочевидь, для росіян не красти, незалежно від сторони конфлікту, взагалі не варіант. У проєкті також змогли встановити, які саме найманці керують захопленням Ростова-на-Дону. За наступальні дії відповідає Олександр "Ратибор" Кузнєцов (1 ШО), а обороною північно-східної частини керує командир 7 ШО Федір "Барин" Лещук.

Пригожин оголосив війну Міноборони Росії: останні новини