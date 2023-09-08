Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, коли та за яких умов Сили оборони діставатимуть до Токмака артилерією, зауваживши, що окупанти вже розпочали підготовку до втечі.

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Почали з обладнання, а закінчать унітазами

Російські загарбники однозначно тікатимуть з Токмака, адже місто розташоване у глибині фронту. З будь-якого боку його можна обійти – зі сходу, півдня, відрізати лінії постачання.

"Вони готуються тікати й от підготовка до втечі, супроводжується грабунком. Почали з обладнання, а закінчиться унітазами. Росіяни завжди у такий спосіб йдуть – спочатку щось важке, а потім по легше крадуть", – мовив Світан.

Зверніть увагу! У тимчасово окупованому Токмаку росіяни розграбували місцевий ковальсько-штампувальний завод. Загарбники вивезли більшість обладнання.

Перша лінія, яку Сили оборони будуть зараз перерізати, це залізнична дорога з Чернігівки на Токмак. Поряд з нею південніше розташована дорога з Бердянська на Токмак. Вона практично перетинає перед Токмаком зі сходу цю залізничну дорогу. Взяття під контроль цієї точки перетину двох доріг виб'є як мінімум 30 – 60% постачання амуніції зі Сходу України росіянам у Токмак.

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"При підході до цієї точки перетину, ми зможемо діставати артилерією й до дороги, яка живить Токмак з Мелітополя. Обхід Токмака як мінімум зі сходу витіснить росіян із міста. Вони там не затримаються, адже не буде чим виконувати бойові дії. А у росіян витрати дуже високі під час руху, тому вони точно підуть", – додав військовий експерт.

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Оточення Токмака

Немає сенсу розпорошуватися на оточення Токмака. Достатньо на схід його проходити й рухатися у бік Азовського узбережжя. Росіяни уже зрозуміють, що вони перебувають в оперативному оточенні. До того ж не тільки Токмак, а все запорізьке й херсонське російське угруповання.

Якщо після форсування Дніпра ще розпочнеться рух українських військ від Кінбурнської коси, Олешок у бік Армянська вздовж Чорного моря, то це вже буде реальний оперативний котел.

Побіжать окупанти починають з Енергодара й зачеплять і Токмак,

– зазначив Світан.

Скільки б ліній оборони навколо Токмака росіяни не зробили, максимум який у них залишиться це армійський запас. Але його вистачить на 1 – 1,5 тижня і все – росіяни залишаться без снарядів.

"Будуть тікати, тут без варіантів. Як тільки у них залишається 60% боєприпасів і особового складу, вони починають тікати", – наголосив військовий експерт.

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