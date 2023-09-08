Наші воїни неухильно просуваються вперед, крок за кроком. Про це повідомили у Генштабі.
Дивіться також Скаженіють від невдач на фронті: як росіяни знущаються з окупованих територій Запоріжжя
Що відомо на цю мить
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах,
– ідеться у дописі.
Росіяни ж обстрілюють Роботине з артилерії і мінометів та завдають авіаударів.
Яка ситуація на Півдні
- У щоденному звіті ISW ідеться про те, що прорив усіх російських ліній оборони на Півдні України може статися вже до кінця 2023 року. Але поки нема розуміння, наскільки сильно укріплена третя лінія оборони росіян. Є думка, що це просто командні пункти, пункти зв'язку та склади, тож ця лінія є лише допоміжною, підтримувальною для інших, які укріплені більш серйозно. Але американська розвідка вважає, що саме на третій лінії розташовані найміцніші фортифікації. Аналітики підкреслюють: успіхи ЗСУ на деяких ділянках фронту впливають на наше сприйняття всього фронту. Ми можемо думати, що кожна наступна лінія оборони легша за іншу, в той час як російська оборона неоднорідна по всьому фронту.
- Ганна Маляр говорила про те, що на більшості ділянок ЗСУ подолали першу лінію оборони. Рух там непростий, це не легка прогулянка і не "сіли в машину і поїхали": подекуди росіяни мінують землю в три шари. Хоча в росіян більше людей, більше зброї і перевага в повітрі, Україна все ж просувається вперед, і це військове диво.
- Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу заявив, що Україна увійшла у фінальні етапи війни з психологічної точки зору. За його словами, передавати зброю Україні треба досить швидко, не боячись ескалації з боку Росії і переходу "червоних ліній".