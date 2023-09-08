Наши воины неукоснительно продвигаются вперед, шаг за шагом. Об этом сообщили в Генштабе.

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Что известно на этот момент

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, преуспевают в районе южнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах,

– говорится в сообщении.

Россияне же обстреливают Работино из артиллерии и минометов и наносят авиаудары.

Какая ситуация на Юге