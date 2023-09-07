Об этом 24 Каналу в эксклюзивном интервью заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. И главный математический расчет должен быть в плане поставки вооружения.

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Борьба Украины

18-й месяц продолжается яростное противостояние Украины против вооруженной агрессии России. Можно быть готовым соответсвенно к такому ж периоду еще, но главная математика касается поставки оружия. И она должна быть более жесткой.

"Если мы с партнерами договариваемся об определенном объеме оружия и оно должно быть через 30 дней, а доходит через 90 или 110 – это немного меняет математику как таковую", – пояснил чиновник.

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Что касается психологических моментов, то это уже финальный этап, подчеркнул Подоляк. Россия в конвульсиях ищет союзников, просит оружие у Северной Кореи и, возможно, будет накапливать мобилизационный ресурс. Но финал ускорится, если будут своевременные поставки, и украинский оборонно-промышленный комплекс будет производить необходимые объемы.

“Соответственно, смотрю на психологическое состояние стран-партнеров, они также понимают, что нужно не затягивать, не бояться этих так называемых красных линий, эскалаций – деэскалаций, и передавать (оружие – 24 Канал) нужно достаточно быстро Украине. Мне кажется, что все уже для себя определенные внутренние решения приняли. Посмотрим, как это ускорит ход войны”, – отметил Михаил Подоляк.