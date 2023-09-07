Соединенные Штаты Америки впервые включили боеприпасы с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN.

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Чем важны снаряды и почему их боится Путин

Они сделаны из металла очень высокой плотности – побочного продукта производства топлива для атомных электростанций. Снаряды из обедненного урана почти на 70% плотнее свинца, который используют в стандартных боеприпасах. Это дает возможность пробивать бронированные пластины танков и такими боеприпасами можно стрелять из танков "Абрамс", которые должны прибыть в Украину этой осенью.

Министерство обороны Великобритании подтвердило в марте, что отправит боеприпасы с обедненным ураном в Украину, на что Путин обещал "отреагировать соответствующим образом". В Кремле считают это оружие таким, которое имеет ядерный компонент. Британцы заявили, что Россия "пытается дезинформировать".

Предоставляет ли обедненный уран опасность

Боеприпасы слабо радиоактивны, но в них нет большей части радиоактивных веществ, поэтому они не могут вызвать ядерную реакцию. Американский чиновник в интервью CNN заявил, что США хранят подобные боеприпасы по всему миру.

МАГАТЭ заявило, что обедненный уран "гораздо менее радиоактивен", чем природный. Агентство добавило: влияние обедненного урана на состояние здоровья военнослужащих нельзя связывать со статистически значимым повышением уровня смертности среди личного состава.

Как комментируют предоставление оружия в Пентагоне

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в среду: США уверены, что украинцы "будут ответственно использовать боеприпасы", когда те будут предоставлены.

"Эти боеприпасы стандартны для использования в танках. Мы имеем абсолютную уверенность, что украинцы будут использовать их ответственно, поскольку они борются за возвращение своей суверенной территории на востоке и на севере",

– сказала она.

Это второй прецедент предоставления Украине "противоречивого" оружия после кассетных боеприпасов. Оба типа боеприпасов должны помочь украинцам прорвать российские линии обороны.

А когда будут "Абрамсы"

Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре. Всего танков будет 31. Раньше наши военные завершили учения на них.