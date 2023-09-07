Сполучені Штати Америки вперше включили боєприпаси зі збідненим ураном до пакету військової допомоги Україні. Про це повідомляє CNN.

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Чим важливі снаряди і чому їх боїться Путін

Вони виготовлені з металу дуже високої щільності – побічного продукту виробництва палива для атомних електростанцій. Снаряди зі збідненого урану майже на 70% щільніші за свинець, який використовують у стандартних боєприпасах. Це дає змогу пробивати броньовані пластини танків і такими боєприпасами можна стріляти з танків "Абрамс", які мають прибути в Україну цієї осені.

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило в березні, що відправить боєприпаси зі збідненим ураном в Україну, на що Путін обіцяв "відреагувати відповідним чином". У Кремлі вважають цю зброю такою, що має ядерний компонент. Британці заявили, що Росія намагається дезінформувати".

Чи становить збіднений уран небезпеку

Боєприпаси слабо радіоактивні, але в них нема більшої частини радіоактивних речовин, тож вони не можуть спричинити ядерну реакцію. Американський чиновник в інтерв'ю CNN заявив, що США зберігають такі боєприпаси по всьому світу.

МАГАТЕ заявило, що збіднений уран "значно менш радіоактивний", ніж природний. Агентство додало:

вплив збідненого урану на стану здоров'я військовослужбовців не можна пов'язувати зі статистично значущим підвищенням рівня смертності серед особового складу.

Як коментують надання зброї в Пентагоні

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила в середу: США впевнені, що українці "будуть відповідально використовувати боєприпаси", коли ті будуть надані.

Ці боєприпаси є стандартними для використання в танках. Ми маємо абсолютну впевненість, що українці будуть використовувати їх відповідально, оскільки вони борються за повернення своєї суверенної території,

– сказала вона.

Це другий прецедент надання Україні "суперечливої" зброї після касетних боєприпасів. Обидва типи боєприпасів мають допомогти українцям прорвати російські лінії оборони.

А коли будуть "Абрамси"

Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні. Усього танків буде 31. Раніше наші військові завершили їх опановувати на навчаннях.