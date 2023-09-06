Во вторник, 5 сентября, во время заседания организационного комитета "Пабеда" Владимир Путин высказался о происхождении нашего лидера. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал это попыткой скрыть геноцид, который совершает Россия.

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Путин оторван от реальности

Отметим, что кремлевский вожак также призвал зайти в интернет и почитать, "что о Зеленском пишут люди". Это особенно вызывает смех, поскольку, как известно, Путин не пользуется интернетом – ему все приносят "в папочках".

Человек, не пользующийся телефоном, призывает посмотреть, что "пишут евреи в интернете о президенте Зеленском", с целью оправдать военные преступления России в Украине. Человек, сознательно отдающий приказ ракетами атаковать чужую страну, массово убивать, насиловать, похищать детей, уничтожать города, предлагает новое оправдание своей внутренней неадекватности,

– написал Подоляк.

Кроме того, советник главы ОП подчеркнул, что это очередная циничная попытка со стороны Москвы использовать Холокост как витрину для оправдания нацистских практик, которые применяет современная Россия. И вместе с тем это заявление Путина является очередным свидетельством того, что он далек от реальности.

Российский президент живет в своем собственном мире, искусственном пузырьке, изолированном от реальности. Это означает, что он совершенно недееспособен и с ним невозможно договориться. Путин не является рациональным лидером, который стоит инвестиций в долгосрочные партнерства: это должно быть понятно игрокам во всех частях мира.

По словам Подоляка, в частности, Ближний Восток должен избавиться от иллюзий относительно Путина и осознать, что "фашизм реанимирован в российской обертке".

Обратите внимание! Очевидно, говоря о "Ближнем Востоке", Подоляк имел в виду, прежде всего, Турцию – 4 сентября Президент этой страны Реджеп Эрдоган был в Сочи на встрече с Путиным.

Вспомним, что это заявление, в частности, комментировали в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер ведомства Олег Николенко призвал мир решительно осудит антисемитские высказывания российского президента.