Собственно обозреватели напоминают, что два месяца назад на Западе предполагали, что Эрдоган стремится отдалиться от тесных отношений с Путиным. Но вчерашняя встреча продемонстрировала, что это совсем не так.

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Эрдоган преследует собственные интересы

Собственно визит в Сочи для Эрдогана был результативным. В ходе него обсуждали дальнейшее расширение сотрудничества между странами. Лидеры заявили, что увеличат объемы торговли и будут работать над энергетическими вопросами.

Интересно, что союзники Эрдогана по НАТО делают все для того, чтобы подорвать российскую экономику и ограничить ее доступ к энергетическим рынкам мира.

Также обсуждалась неотложная геополитическая тема: возобновление зерновой сделки. Правда, не было заявлений о каком-либо конкретном прогрессе. Аналитики предполагают, что Эрдоган и Путин не зря встретились. Это демонстрация, что их отношения продолжаются и что каждая сторона больше выигрывает от сотрудничества, чем теряет.

К примеру, Турция продолжает поставлять России необходимые ей товары. Тем временем для Турции Россия стала благодатным рынком для турецкого экспорта, а также она укрепила деньги турецкого правительства. Для этого Кремль отсрочил платежи за газ и депозиты в турецком центральном банке.

Отношения Путина и Эрдогана – головоломка для Запада

С тех пор, как Россия вторглась в Украину 18 месяцев назад, расшифровка отношений между Путиным и Эрдоганом становится все более сложной головоломкой для западных политиков, пытающихся сориентироваться в сложной дипломатии, связанной с войной,

– говорят обозреватели.

Запад считает Путина главным виновником в войне против Украины. США и НАТО пытаются остановить его военную машину, налагая санкции.

Тем временем у Эрдогана более сложная позиция. Он вместе с тем осуждает российское вторжение и предлагает помощь Украине. Но также расширяет экономические связи Турции с Россией, называя Путина "своим другом".

Такой подход позволил Эрдогану принять уникальную дипломатическую роль. Это дало возможность Турции помочь Украине во время обмена пленными и в зерновом соглашении. В то же время, его отказ избегать Путина разочаровал союзников по НАТО и заставил некоторых политиков в частных разговорах озвучивать сомнения. Они не уверены, на чьей он стороне.

Россия и Турция тесно переплелись

Так, летом Эрдоган имел результативный разговор с Байденом. Более того, во время него заявил о "новом процессе" с Соединенными Штатами. Кроме того, высказался по поводу того, что Украина "без сомнения заслуживает членства в НАТО".

Казалось бы, после этого ни о каких тесных отношениях с Россией и речи быть не может. Но нет, ведь встреча Путина и Эрдогана 4 сентября продемонстрировала, что две страны тесно переплетены.

Путин кичился тем, насколько возросла торговля между Россией и Турцией за последние годы. Упоминал он и о статусе Турции как месте отдыха русских туристов. Последним путешествовать сейчас по Европе не слишком удается. Чтобы вы понимали, за прошлый год Турцию посетило около 5 миллионов россиян, убеждал бункерный дед.

Теснее сотрудничество двух стран по энергетическим вопросам. И они не планируют его останавливать. Так, минувшей зимой Москва разрешила Эрдогану отсрочить платежи за российский газ. А еще дала возможность производить некоторые платежи в другой валюте, а не в долларах. Это позволило снизить давление на резервы страны.

Тем временем Эрдоган с гордостью заявил об атомной электростанции, которую совместно с Россией строит у средиземноморского побережья. Более того, он заинтересован в сооружении второй.

Есть то, о чем не говорят на публике

Собственно директор Евразийского центра Корнеги Александр Габуев отмечает, что лидеры могли также обсудить другие вопросы. Следует обратить внимание на то, кто входил в делегацию обоих государств. Среди них были руководители двух центральных банков. Это наводит на мысль об увеличение размеров торговли в государственных валютах.

Присутствие Дмитрия Шугаева, директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, тоже может быть не случайной. Это означает, что могли также обсуждать военные вопросы.

Есть подводная часть айсберга, о которой мы не знаем,

– констатировал господин Габуев.

В то же время лидерам не удалось договориться о возобновлении зерновой сделки, заключенной в прошлом году при посредничестве Турции и ООН. Еще в июле Россия из нее вышла. Мол, не получила от соглашения ожидаемые выгоды. А 4 сентября Путин заявил, что его страна возобновит участие, если выполнят ее требования.

Следует отметить, что Россия и Турция обсуждали создание общего газового хаба на территории последней. Соответствующая идея Эрдогану нравится, это позволяет улучшить на мировых рынках энергетики слабые позиции Турции. А еще позволит продавать российский газ странам, которые не будут покупать его непосредственно.

Путин уже заявил, что "Газпром" передал "дорожную карту" проекта турецкому коллеге, компании BOTAS. Правда, энергетические эксперты сомневаются в жизнеспособности идеи диктатора. Мол, маловероятно, что в ЕС одобрят газопроводы России.

Собственно, Европа слишком много усилий приложила, чтобы сократить свою зависимость от российского газа. Она нашла альтернативные для себя источники. В частности, поставки сжиженного природного газа из США, Катара и других государств.