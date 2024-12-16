Ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян в эфире 24 Канала отметил, что на этот раз среди всего количества полученных от россиян с 8 декабря вопросов будет отбирать для пресс-конференции те, на которые ответит Путин – искусственный интеллект. ИИ будет готовить главу Кремля к публичному выступлению.

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Особенность нынешней "прямой линии" Путина в этом году

По словам Асланяна, на этот раз заметна важная особенность этой "прямой линии". Она заключается в изменениях свойств памяти интеллекта Путина, который стареет. Раньше он хвастался тем, что ему не нужно время на подготовку, потому что он заранее знал как ответить.

"Путин был свежий, как молодой редис. Он никогда не лез за словом ни в карман, ни к своему советнику в голову, тем более к Пескову. Люди выходили и что-то выстраданное мямлили в стиле : "Владимир Владимирович, дорогой...". А он во всем блеске сразу говорил, что этот вопрос можно решить", – напомнил Асланян.

Теперь, со слов ведущего канала Ходорковский Live, впервые выяснилось, что готового решения нет, а Путина надо готовить к этой пресс-конференции, как двоечника к пересдаче экзамена. Для этого в России использовали искусственный интеллект.

В России хотели похвастаться ИИ, а получилось, что оплакали геронтологию. Актуальных вопросов бывает не более двух. Первый: "Почему у нас в "Сильпо" закончились конфеты?". Второй: "Как же это вы, Владимир Владимирович, собираетесь нас покидать и не переизбираться на следующий срок?",

– озвучил Асланян.

Театр для россиян

Вся "прямая линия" российского диктатора, со слов Аслананя, это будет 2 – 4 часа его самолюбования.

Человек будет подводить итоги. Ему в кайф, у него все есть, он лучезарен, ясновельможный пан, владеющий планетой Земля,

– озвучил Асланян.

Все вопросы к нему будут в стиле вылизывания его сапога. Ни для чего другого эта "прямая линия", по мнению Асланяна, Кремлю не нужна.

"Еще для того, чтобы народ почувствовал причастность к государственной деятельности, когда якобы на том конце провода Путин. Это такой легкий театр, в который власть сыграет с народом. А главное, что присутствующие в зале заранее восхищены игрой примы-балерины. Хотелось бы "Лебединое озеро", но будет "Соло Путина", – подытожил Асланян.