Среди аналитиков нет согласия относительно того, насколько серьезны укрепления на третьей линии обороны. Об этом говорится в традиционном ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Прорвали первую – прорвут и другие

Как пишет ISW, директор аналитического отдела Разведывательного управления Министерства обороны США Трент Мол заявил 6 сентября в интервью изданию The Economist, что недавний прорыв первой линии обороны России из трех на юге Украины дает украинским войскам "реальную возможность" прорвать оставшиеся российские оборонные позиции до конца 2023 года. Также он сказал, что украинские силы прорвали вторую линию обороны. В Институте добавляют: скорее всего, речь о недавнем продвижении легкой украинской пехоты мимо серии российских оборонных позиций к северо-западу от Вербового и к северу от села Солодка Балка (20 километров к югу от Орехово) на западе Запорожской области.

Что говорят украинские источники

Бывший командир украинского батальона "Айдар" Евгений Дикий 4 сентября сообщил, что на российских оборонных позициях уже идут бои, но украинские воины еще не прорвали их. По его словам, минные поля там не сплошные, а третья линия обороны россиян – это командные пункты, пункты связи и склады, словом линия поддержки оборонных позиций, расположенных дальше на север. Дикий считает, что россияне не смогут сдержать наступление украинских войск на третьей линии обороны, поэтому окончательный прорыв российских укреплений будет оперативно решающим.

Что на третьей линии – оценка американской разведки

По мнению Трента Молла, основная часть российских подкреплений развернута на третьей линии обороны россиян. Да, оборонные позиции второй линии могут быть менее защищены, менее заминированы и менее укомплектованы, чем те, которые уже прорвали украинские войска. Но важно понимать, что оценка мощи российских укреплений должна быть комплексной. Успехи на конкретном небольшом участке фронта могут влиять на наше понимание того, насколько серьезны следующие российские фортификации. Между тем, российская оборона неравномерна по всему фронту на Юге, поэтому на некоторых участках укрепления могут быть серьезнее, чем на то рассчитывали.

Позитивные оценки украинских бойцов

Генсек НАТО указал, что Россия уже не так сильна, как прежде. Если раньше ее армия была второй в мире, то теперь она вторая в Украине.