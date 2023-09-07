Об этом в Брюсселе во время выступления на совместном заседании Комитета по иностранным делам и Подкомитета по безопасности и обороне Европарламента сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент 24 Канала София Назаренко.

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Генсек подчеркнул, что украинские военные начали наступление с намерением освободить свою землю и достигают прогресса. И то, что украинцы возвращают землю, означает, что россияне теряют эту землю.

Мы должны помнить о начальном пункте: российская армия была когда-то второй сильнейшей в мире. В настоящее время российская армия является второй по силе в Украине,

– сказал глава НАТО.

Украина возвращает свои территории

Столтенберг также отметил, что было понятно, что это контрнаступление будет тяжелым и кровавым, поскольку Россия смогла возвести эшелонированные линии обороны, с траншеями, противотанковыми препятствиями, со всеми этими зубами дракона и с огромным количеством мин на поле боя.

“Украинцы продвигаются вперед, и это поразительно. Впечатляет мужество, преданность, решительность украинских солдат, которые сделали это возможным”, – подчеркнул Столтенберг.

Но напомнил, что в начале полномасштабного вторжения многочисленные эксперты говорили, что Киев упадет через несколько дней, а Украина – в течение недель. В то же время украинцы доказали, что эти эксперты ошиблись.

Потому что украинские защитники выталкивают российских захватчиков, освобождая свои земли – Северные районы вокруг Киева, на Востоке – вокруг Харькова, и продолжают освобождать территории на Юге страны.

Те же эксперты сейчас упрекают в недостаточной скорости наступления. Реальность в том, что украинцы превышают ожидания снова и снова... Не стоит, сидя здесь, в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО или где угодно, говорить им, как нужно воевать. Это их задача, они рискуют своей жизнью, а мы только поддерживаем их,

– подчеркнул Столтенберг.

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